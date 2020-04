Depuis l’année dernière, Toshiba Memory n’est plus sous le contrôle de Toshiba suivant le rachat de la division par le consortium Bain. Pour rafraîchir un peu, l’identité originale a également été abandonnée dans la foulée et l’aventure continuera sous un nouveau nom : KIOXIA - un mélange de « kioku » (« mémoire » en japonais) et « axia » (« valeur » en Grecque) parait-il ! Bien sûr, ce choix du changement sous-entend qu’il faut désormais aussi remanier la totalité du portfolio ex-Toshiba pour faire disparaître la mention de l’ancien propriétaire majoritaire (Toshiba possède tout de même encore 40 % des parts).

Si certains revendeurs ont visiblement déjà pris les devants en renommant certains produits avec le nom de la nouvelle marque, il s’agit pour l’instant toujours uniquement de produits porteurs d’un autocollant Toshiba.

Le message parait ici clair, la disparition de Toshiba Memory n'est que virtuelle !

On l’aura bien compris, attendons-nous à une vague imminente de produits aux couleurs de KIOXIA, un portfolio dédié au stockage (oh, quelle surprise), du SSD SATA 2,5 » au SSD M.2 NVMe, en passant par la clé USB et la carte SD ! En somme, tout ce que Toshiba Memory commercialisait auparavant, mais avec une nouvelle couche de peinture, parfois un design différent et de nouvelles appellations comme EXCERIA, EXCERIA PLUS et EXCERIA PRO — qui engloberont les premiers SSD (notamment les ex-RD500, ex-RC500 et ex-TR200) et cartes SD de KIOXIA. À voir s’il ne s’agira dans un premier temps vraiment que d’un renommage bête et méchant de références qui existaient déjà ou si de vraies nouveautés seront aussi de la partie.

Autre subtilité de l’identité nouvelle de KIOXIA, aucune couleur spécifique ne lui est propre et l'usage des couleurs n’a plus vocation à indiquer le rang du produit. Traduction : vert = écolo, rose = princesse, rouge = rapide, bleu = Schtroumpf, noir = homme, etc., tout ça, c’est en principe révolu ! Par contre, pour le côté corporate de l'image de marque, c'est argent ou rien, un logo noir ou blanc pour les médias monochrome, et un ton à ajuster selon le niveau de contraste de l'arrière-plan... N'en dites pas plus !

No single communication color represents the company. Colors were arbitrarily assigned to our various product series.

Colors do not represent the ‘ranking’ of a product vs. another product, instead they are designed to help distinguish the product series/use-case from each other."

Dans tous les cas, tenez-vous prêt, les nouvelles lignées feront leur début encore ce mois-ci et les produits seront progressivement disponibles auprès des distributeurs durant le second trimestre de l’année. Bien sûr, on sera là pour vous le rappeler et nous marteler les nouvelles refs dans le cerveau (ou pas). Sinon, l’autre message également important à retenir : RIP Toshiba Memory, oubliez le passé et longue vie à KIOXIA !

Un exemple de ce qu'il ne faut pas faire !