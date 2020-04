AV-Comparative a fait son travail et s’est livré à une nouvelle session d’épreuves de protection en temps réel pour les antivirus du grand public, généralement bien connus de la majorité d’entre nous.

La période de test couvre la période février - mars 2020 et comportait près de 372 situations de tests différentes dans le cadre d’un écosystème Windows, en ligne et mises à jour activées pour chaque programme de protection. Comme d’habitude, les faux-positifs, toujours assez gênants, ont également été pris en compte pour établir les résultats. Plus spécifiquement encore, pour les mises à l’épreuve, AV-Comparatives utilise des URL malicieuses récupérées sur la toile, des exploits connus et fonctionnels, et des URL pointant directement vers des malwares — grosso modo tout ce qu’un utilisateur lambda peut croiser au fil de sa navigation journalière.

Alors, quel était le niveau de protection généralement constaté pour nos PC en ce début de 2020 ?

Tout d’abord, n’hésitez pas à revisiter notre billet de décembre pour retrouver les résultats précédents, de quoi mettre en perspective plus facilement les évolutions des derniers mois, mais aussi le palmarès 2019 publié en février !

Dans l’ensemble, la majorité des antivirus, y compris gratuits, sont sortent toujours relativement bien, un poignée un peu moins que les autres. Par exemple, McAfee et Total AV ont été compromis à plus de 1 %, et même si ce n’est pas un chiffre énorme, ces résultats ne sont pas particulièrement brillants face à la prestation moyenne. Seuls deux programmes ont su réaliser un sans-faute absolu : Avira et Kaspersky ! F-Secure, NortonLifeLock et Trend Micro n’en étaient pas loin non plus, mais les deux derniers ont pêché par leur agressivité et par conséquent un nombre de faux positifs très élevés.

Hormis ces 4, l’on retrouvera en haut du panier les noms habituels, Avast, F-Secure ou encore K7, et parmi lesquels certains se sont assez bien améliorés depuis les derniers résultats, notamment en matière de faux-positifs — F-Secure en avait réalisé 25 en novembre, contre 3 ici. Mention honorable également pour la protection de base de Microsoft avec Windows, qui n’a plus grand-chose à envier aux autres et ne demande plus qu’à réaliser un sans-faute.

Bref, Q1 2020 était visiblement un assez bon cru, et si vous vous posiez la question du choix d’une nouvelle protection antivirus pour votre machine, ce nouveau relevé devrait vous aider à vous orienter dans votre décision. Bien sûr, quel que soit l’anvitirus, un résultat virtuellement parfait dans ce genre de test ne signifiera jamais que le programme sera en mesure de vous protéger systématiquement contre tous les dangers du Web, mais garantira au moins une immunisation correcte contre les menaces les plus courantes. (Source)

D'autant plus important que les pirates ont repris du poil de la bête avec le confinement, le télétravail forcé pour un public pas toujours formé étant largement source d'opportunités, parait-il !