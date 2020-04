Avec le Ryzen 5 3600 pour le grand public, ou le Ryzen 5 3500X pour les OEM, on pensait qu'AMD avait déployé toute son armada Zen 2. Il semblerait pourtant que ce ne soit pas encore le cas, vous avez noté qu'il manque des quadcores dans le catalogue nouvelle génération qui débute par de l'hexacore. Momomo_us a twitté deux puces Ryzen 3000, inconnues au bataillon jusqu'à présent.

Le premier serait le Ryzen 3 3100. Quadcore avec SMT, donc 8 threads, il pédalerait en mode Turbo à 3.9 GHz, aurait 18Mo de cache L3, son TDP serait à 65W. Le second serait le 3300X, pas très différent du premier hormis sur le boost. En effet, il irait jusqu'à 4.3 GHz, conserverait le TDP de 65W et les 18Mo de L3.

Si tel était le cas, il faudrait que les prix soient bien étudiés. Il serait opportun de les positionner autour des 100€, parce qu'entre 100 et 190, on retrouve normalement -traduire par période classique de non-confinement et de prix qui ne s'envolent pas- les R7 2700, ainsi que les R5 2600. À moins que Zen 2 avec 4 coeurs fasse un grand mal aux performances du R5 2600, il sera compliqué de leur trouver une place sur le marché au détail, en revanche les OEM et les intégrateurs devraient raffoler de ce type de puces, qui devraient être peu énergivores et suffisantes dans bien des cas. Le string de Mme Michu pourrait vibrer !