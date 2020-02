Patriot renouvelle son offre entrée de gamme de SSD NVMe M.2 avec la série P300 montée sur une bonne "vieille" interface PCIe 3.0 x4. Question capacité de la série, ça ira de 128 Go à 2 To, de quoi satisfaire à peu près tous les besoins. Par contre, Patriot a eu la bonne idée d'utiliser contrôleur différent selon si le SSD est destiné au marché américain ou au reste du monde, mais qui s'appellera P300 dans tous les cas, la distinction se fera par la couleur du PCB et un suffixe "US" pour les noms des modèles.

Voyons tout ceci de plus près ! Notez que ce qui est indiqué en parenthèse ci-dessous met en évidence les spécificités des SSD du marché américain, si rien n'est indiqué cela signifie tout simplement que la caractéristique est applicable à l'ensemble de la gamme P300.

Patriot P300 128 Go 256 Go 512 Go 1 To 2 to Interface M.2 2280, PCIe 3.0 x4, NVMe 1.3 Version Bleue USA Version Noire Tout le reste des colonies du monde

N/A Modèle (v.US) P300P128GM28(US) P300P256GM28(US) P300P512GM28(US) P300P1TBM28(US) (P300P2TB) Contrôleur (v.US) Silicon Motion SM2263XT (Phison PS5013-E13T) DRAM Non NAND NAND TLC 3D origine Intel ou Toshiba Lecture/écriture séquentielle (v.US) 1600 / 600 Mo/s 1700 / 1100 Mo/s 1700 / 1200 (1100) Mo/s 2100 / 1650 Mo/s (2100 / 1650 Mo/s) Lecture/écriture en aléatoire 290K / 150K IOPS 290 K / 260 K IOPS Pseudo cache SLC Oui Consommation Idle/Load (v.US) 0,37 / 2,07 W 0,38 / 2,38 W (0,37 / 2,07 W) (0,38 / 2,38 W) Garantie 3 ans TBW 40 To 80 To 160 To 320 to ? DWPD 0,28 DWPD ? Prix (v.US) ? (64,99 $) (104,99 $) (164,99 $) ? Compétition M.2 NVMe ? Corsair Force MP510, WD Blue SN550, Seagate Barracuda 510

Bien que solides pour ce niveau de gamme, les performances ne sont pas bien folles pour autant par rapport à ce qu'on a déjà pu voir ailleurs, mais le moins impressionnant sont évidemment les niveaux d'endurance plutôt faibles quelque soit la capacité, vu le positionnement il fallait un peu s'y attendre. Patriot n'a pas précisé exactement le type de NAND utilisé avec tel ou tel contrôleur. Généralement, il est courant de voir une puce Phison accouplée avec de la BiCS de Toshiba, tandis que les solutions SMI sont plus fréquemment accompagnées de NAND Intel, mais en pratique rien n'empêcherait le constructeur de piocher dans la NAND la moins chère du moment et de s'en servir pour l'un comme pour l'autre, et ainsi optimiser ses coûts de fabrications.

On regrettera un peu l'existence de deux versions (et aussi l'absence pour l'instant d'un modèle 2 To pour le marché mondial), il y a fort à parier que les deux versions de P300 seront amenées à se croiser et à voyager hors des frontières prévues originalement, toutefois, ils sont relativement aisés à distinguer au premier coup d’œil grâce à la couleur différente du PCB (et en lisant CDH).

Bon, intéressants et abordables ces P300 de Patriot en fin de compte ? Si les tarifs conseillés sont repris tels quels par les revendeurs, il sera quand même bien difficile de les faire valoir face à une concurrence qui ne manque pas. En attendant de connaître les tarifs exacts en euros des futurs P300, on peut citer les SSD Force MP510 de Corsair qui se négocient de 60 à 365 euros (240 à 1920 Go) avec des performances largement supérieures, un buffer DDR4 et surtout une garantie de 5 ans ; on trouve aussi les Blue SN550 de Western Digital entre 57 à 116 € (250 à 1 To), dont les performances sont moins élevées que chez Corsair, mais où l'on profitera notamment aussi d'une garantie de 5 ans, et c'est le même son de cloche pour la famille Barracuda 510 de Seagate... Bref, Patriot ferait certainement mieux de revoir un peu sa copie en matière de prix. (Source : Patriot, via Anandtech)