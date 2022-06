AMD et NVIDIA se battent à coups de renforts et d'annonce. NVIDIA avait eu l'idée d'un upscaling matiné sauve IA pour finalement accélérer les calculs sur des unités dédiées spécifiques, AMD a emboite le pas en faisant la même chose sur ses unités de calcul classiques, et en retard. Les verts avaient choisi un upscaling spatial avec le DLSS 1 avant de basculer sur un upscaling temporel avec le DLSS 2, AMD a fait la même chose et a choisi le même chemin avec le FSR 1 et le FSR 2. La lutte pour que le DLSS perdure ne s'essouffle pas, bien que propriétaire, mais de meilleure qualité que la solution concurrente ouverte, mais moins précise. La guerre pour que le FSR 2 soit vite adopté est également importante pour les rouges. Chacun ayant son domaine de prédilection : NVIDIA domine le marché PC, AMD a le marché console pour lui, il y a la place pour les deux solutions.

Mais afin de faciliter l'intégration du FSR 2, AMD a fait un plug-in pour l'Unreal Engine 4 et 5, afin de faciliter son implantation. AMD avait déjà fait cela pour le FSR 1, et NVIDIA pour le DLSS. Ce moteur d'avenir (surtout l'UE5) se doit d'avoir des outils faciles pour inciter les développeurs à les utiliser, surtout que le moteur devrait aussi posséder ses solutions maison, mais probablement moins efficaces. C'est donc un bon coup des rouges, qui, coup sur coup, ont rendu libre le code de leur FSR 2, et ont lancé ce plug-in. Prochain coup, un DLSS 3 au lancement de Lovelace ? Ce serait une belle surprise pour les clients des verts.