L'Unreal Engine 4 est un précurseur dans son genre. Loin de s'acoquiner avec un acteur, il reste ouvert à tous et il fait la nique à tous ceux qui veulent qu'il ne reste qu'une technologie émergente pour dominer toutes les autres. Nous parlons dans ce cas du DLSS et du FSR. Non seulement il permet l'intégration du DLSS via un simple plug-in, mais en plus il ne ferme pas la porte aux autres.

C'est dans ce cadre précis qu'il permet dès à présent d'intégrer le FSR d'AMD aux jeux qui le souhaitent via un plug-in également. On le savait mais la mise en pratique restait inconnue. C'est désormais très simple et surtout cela ne demande pas un boulot de titan en amont, c'est du prémâché pour tous les développeurs. Comment voulez-vous que ces derniers se positionnent en faveur d'une solution plus qu'une autre quand l'intégration est aussi simple qu'un clic ? Aucune chance, et c'est donc tant mieux : les possesseurs de RTX voudront conserver leur DLSS profitant de l'IA pour maintenir le plus de détails possible et avoir plus de patate, ceux des autres cartes rouges ou vertes se satisferont d'un FSR qui leur permettra de profiter d'un boost au prix d'une légère dégradation des détails non restitués par manque d'IA.

Le FSR dans l'UE4, ce n'est pas nouveau, par exemple Chernobylite avait même les deux. La nouveauté, c'est la simplification de l'intégration au sein du moteur, et ça, c'est un exemple à suivre pour tous les autres. Il y a fort à parier que les deux géants bossent déjà sur une telle solution pour l'Unreal Engine 5 qui devrait faire ses débuts avec STALKER 2.