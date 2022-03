Tel un triple-A des années 2020, voilà que, à peine sorti, le Steam Deck se pare déjà d’une mise à jour ; preuve que le retard de deux mois qu’il accusait n’était pas lié qu’à des impératifs matériels. Ainsi, nous assistons à une triplette de mises à jour : DXVK, VKD3D-Proton ainsi que le SteamOS du Deck. Une liste qui n’est pas sans rappeler la nouvelle mouture majeure de Proton, sortie deux semaines plus tôt !

De quoi qu’il est question, au juste ? Hé bien, une multitude de corrections de bugs, pour la plupart soulignés dans les multiples revues du bousin : désormais, les sauvegardes sur le Cloud Steam devraient être correctement synchronisées dans un cas présentant auparavant un conflit ; de nombreuses corrections sont présentes au niveau de la prise en charge des manettes et des bugs sont corrigés au niveau de la gestion des invitations, des mises à jour ou encore des thèmes. Rajoutez les améliorations du back-end avec des gains en performances à signaler sur Assassin’s Creed : Origins, Elex II, God of War, GTA IV, Quantum Break, Resident Evil 0, 5, 6, Resident Evil: Revelations 2, Total War: Warhammer III, mais aussi des correctifs pour Elden Ring, DEATHLOOP ou encore Monster Hunter : Rise et Guardian of the Galaxy: y en a pour tout le monde !

Tout ce code pour... ça !

Ce n’est pas tout, car Valve a également ouvert les sources de son. Pour y accéder, c’est directement par ici, sur un GitLab dédié, mis à disposition par tonton Gabe. De quoi y lire entre les lignes un rejet de la Raymonde, puisque cette dernière possède le concurrent GitHub ? C’est fortement possible, mais nous n’allons clairement pas nous en plaindre : un peu de concurrence sur le segment des systèmes d’exploitation PC, ça n’est — de loin — pas malvenu ! (Sources : Multiples GamingOnLinux [et ici aussi])