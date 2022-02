Voilà un certain temps que Proton n’avait pas reçu de grosse mise à jour, et la raison tient en deux mots : Steam Deck. En effet, la surcouche de compatibilité de Valve permet à la firme de rendre sa console portable compatible avec une grande partie de la ludothèque PC, mais au prix de prouesses logicielles de taille. De ce fait, nous ne sommes guère surpris de voir une version majeure précéder de quelques jours la date de sortie officielle du bousin, histoire de tester auprès de la communauté les derniers patchs.

Et, pour cette mouture 7.0, Valve a ratissé large : une grande partie des projets auxiliaires sont intégrés dans leur dernière version : 7,0 chez WINE, 1,94 pour DXVK, un commit datant de moins de deux semaines en ce qui concerne vkd3d-proton ainsi que WINE-mono 7.1.2. L’occasion parfaite pour récapituler les améliorations apportées par ces multiples patchs : le système reconnait désormais les dernières cartes graphiques du moment (RX 5500M/6800/6800 XT/6900 XT chez AMD, ainsi que les APU Van Gogh ; les Intel UHD Graphics 630 ainsi que NVIDIA GT 1030), le DLSS de God of War est désormais supporté. Notez également le support de l’Easy AntiCheat... si les développeurs du titre ont incorporé le module Linux. Selon Valve, l’opération est simple au possible, mais certains éditeurs font ouvertement de la résistance afin de limiter au maximum les vecteurs d’attaque (coucou Fortnite !).

Outre cela, ses bugs sont corrigés à la pelle, par exemple concernant l’utilisation désormais complète de la VRAM sur certaines RTX lorsque le Resizeable BAR était actif, ainsi que des améliorations sur les titres suivants : Sea of Thieves, Far Cry, Age of Empires IV, Mass Effect 1 (version remasterisée), Doom Eternal, Castlevania Advance Collection, Beacon, Skyrim, Fallout 4, Mount & Blade II: Bannerlord, Marvel’s Avengers, Runescape, Pathfinder: Wrath of the Righteous. Rajoutez l’incorporation des futex2 dans la dernière mouture de Linux, et voilà de quoi offrir un confort certain de jeux pour les amateurs de libre. Pour les plus curieux, le changelog complet est par ici. Reste à voir comment ces nouveautés se comportent sur le Steam Deck, mais pour cela, il va falloir attendre des tests encore plus en profondeur !