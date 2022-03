UL, ex-Futuremark et ex-Madonion, prépare un benchmark DX12 Ultimate qui paraitra plus tard dans l'année, on peut penser que sa sortie pourrait être concomitante avec les prochaines générations Lovelace et RDNA 3, c'est en tout cas probable. Jusqu'à présent, UL proposait de mettre en avant un aspect particulier dans chaque benchmark, un pour le ray tracing, un pour le mesh shader, un autre pour le variable rate shading. Désormais, puisque toutes ces technologies font partie de la sphère DX12 Ultimate, un seul benchmark les réunira tous.

Il porte le nom de Speed Way, et ajoutera à la liste l'illumination globale pour un rendu en temps réel des réflexions et des éclairages. Vous le retrouverez sur Steam, en revanche on ne sait pas si ce sera à payer en plus sous forme de DLC, ou ajouté à votre licence déjà existante.