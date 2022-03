Des documents non sourcés volontairement par VDCZ montrent ce qui devrait nous attendre dans les mois/années à venir du côté de NVIDIA. Si Hopper devrait se charger du segment pro, avec quelques infos à prendre avec d'infinies pincettes ici et là, le nom de son successeur serait tombé : Blackwell. Ce serait un hommage à David Blackwell, premier Africain-Américain à intégrer l'Académie Nationale des Sciences, et d'autres institutions. Il est à l'origine du théorème de Rao-Blackwell, c'est un mathématicien donc.

Pour ce qui est de la série de GPU qui devrait poter son nom comme code, rien de particulier à dire, si ce n'est la mention des GB100 et GB102. On notera que les GH100 et GH202 sont aussi manuscrits, de même que les Lovelace AD102, 103, 104, 106, 107 et 10B. Que ces informations, dont on ne peut rien tirer comme certitude, existent ou sont vraies, ce ne sont pour l'instant que des codes sur papier glacé, mais ce serait assez cohérent avec ce qui se dit depuis des mois. En effet, on imagine que les équipes vertes bossent sur des générations largement en amont de leur supposé lancement, comme par exemple Turing qui fut pensé 4 ans avant sa sortie. Bientôt la GTC !