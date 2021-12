Un jour ça va plus, l'autre ça mieux... En fait, chaque entreprise a sa propre vision sans cesse mouvante pour l'avenir de l'approvisionnement en semiconducteur de manière générale, c'est évidemment la même chose pour le GPU. Début 2021, NVIDIA et AMD anticipaient une éclaircie pour mi-2021. Croyez-le ou non, celle-ci avait bien eu lieu, mais elle n'aura clairement pas duré et c'était ainsi très rapidement reparti comme en 2020. Après tout, Lisa Su avait déjà prévenu dès juillet dernier qu'elle restait malgré tout pessimiste pour 2021. Du coup, 2021, c'est mort et il ne faut clairement plus rien en espérer de mieux, les regards se tournent à présent vers 2022 !

En vrai, l'année suivante ne s'annonce pas forcément plus idyllique selon qui est interrogé. Actuellement, le consensus dans l'industrie du semiconducteur semble être qu'il faudra au moins attendre la fin de 2022 pour une forme d'amélioration. Dans le cas du GPU, JP Morgan a déjà fait savoir qu'il ne s'attend pas au retour à une certaine stabilité avant la fin de l'année prochaine. Les langues continuent à se délier à ce sujet et c'est maintenant à NVIDIA de partager l'image du futur qu'a donné la boule de cristal de la maison à Mme Kress, la CFO de la boite. Une vision qu'elle a partagée lors de la conférence UBS Global TMT ce lundi. Selon elle, l'approvisionnement de cartes graphiques NVIDIA s'améliorera à partir de la seconde moitié de 2022 grâce aux mesures que va prendre la compagnie :

The company as a whole will take the appropriate work to continue to procure more supply. We've been able to grow quite well during this year, each quarter, sequentially growing. And we do continue to plan to do that for Q4. So we believe we will be in a better situation in terms of supply when we look at the second half of next year." - Mrs Kress.

Bien entendu, il y a tout un monde entre le début d'une amélioration et le retour à un approvisionnement digne de ce nom à des prix réalistes, et il faut bien noter que ce n'est qu'un « espoir » de l'effet positif du travail effectué entre-temps et ça ne nous dit pas si cela contribuera réellement à tirer les prix vers le bas, d'autres facteurs entreront immanquablement en jeu (comme la santé du minage, par exemple). De plus, on ne sait pas si Mme Kress cause des GeForce en particulier ou des cartes pros, ou de l'ensemble du catalogue NVIDIA. Enfin, n'oublions pas que c'est en 2022 qu'arrivera normalement la prochaine génération de GeForce (RTX 40 ?) du constructeur, il faut donc logiquement s'attendre à ce que l'ancienne se fasse liquider intégralement du circuit d'approvisionnement dans les mois avant son arrivée et que celle-ci sera alors un peu moins prisée par les acheteurs, dont beaucoup préfèreront peut-être attendre la relève.

Finalement, tout ça ne nous apprend pas encore si ça ira vraiment mieux à partir de là... De plus, la CFO a également confirmé que NVIDIA a contracté des accords d'approvisionnement sur le long terme avec ses fournisseurs, mais que ce « long terme » pourra représenter plus d'un an. Ce qui veut dire que les effets de ces accords ne se feront certainement pas ressentir avant un bon moment. De ce fait, il est probablement encore trop tot pour pouvoir dire avec assurance que 2022 sera meilleur que 2021... En attendant, dire que ça va aller mieux d'ici mi-2022, ça sous-entend évidemment aussi que ça va rester bien pourri entre-temps, hein, faudra pas se faire d'illusion ! (Source)

Flashback avec cette profa' de 2018 #cétaitpastoujoursmieuxavant.