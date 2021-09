Si, d’habitude, il est plutôt question au comptoir de Proton dès lors que l’on cause de logiciels développés par Valve, il en est un autre, bien plus utilisé, qui peut se sentir légèrement délaissé de nos colonnes : Steam ! Hé oui, ses mises à jour étant moins régulières du fait de la maturité du soft, logique de constater un nombre restreint d’actualités le concernant. Or, aujourd’hui, c’est update day : la maison-mère lance une nouvelle mouture du client de média vidéoludiques le plus populaire, passant tel un Windows Insider ses fonctionnalités abouties du canal bêta au canal tout-le-monde.

Au menu : des changements sur l’interface utilisateur, et plus particulièrement sur deux pages : celle de gestion des téléchargements et celle de gestion du stockage. Dans la lignée des modifications apportées à la bibliothèque, il sera désormais possible de gérer la priorité d’installation des jeux par un système de glisser-déposer, tout en bénéficiant d’une lisibilité accrue quant à l’avancement individuel (disque et réseau) de chaque titre.

Au niveau du stockage, l’ancien sous-menu est remplacé par un Storage Manager bien plus explicite, capable d’afficher l’utilisation de chacun de vos disques ainsi que la taille de chaque jeu. Plutôt pratique pour les configurations dotées de plusieurs HDD de stockage, voire d’un SSD pour diminuer les temps de chargement du dernier AAA en cours de ponçage. Notez, par ailleurs, qu’il est également possible de déplacer ses titres d’un disque à un autre par ce menu sans avoir à trifouiller avec l’explorateur Windows : chic !

Pour le reste, vous trouverez également des correctifs de bugs dont certains plutôt embêtant, citons les navigateurs embarqués qui restaient noirs et sans contenu sur les distributions Linux dotées de la dernière version de freetype2. Pour résoudre cela et bénéficier des autres améliorations de la mise à jour, rien de plus simple : cliquer sur l’entrée « Vérifier les mises à jour de client Steam » du menu « Steam » situé en haut à gauche, et squalala, faite chauffer le modem !