Creative a rafraîchi sa vieillissante, mais vaillante carte son Audigy FX et indirectement par la même occasion l'Audigy RX. En effet, la nouvelle Audigy FX V2 reprend toujours le même format de carte PCIe demi-hauteur que la précédente (sauf qu'elle est 16 % plus petite) et une conception sans parure avec tous les composants à nu pratiquement identique, mais pourra cette fois-ci être accompagnée d'une carte fille additionnelle à acheter séparément et à brancher à la carte son avec une nappe, comme ceci :

C'est justement ce module supplémentaire qui permettra à la V2 de proposer 7.1 canaux, la lecture DSD256 et une sortie optique, choses que l'ancien modèle n'avait pas et qui se trouvaient par contre (sauf pour le DSD256) sur l'Audigy RX. Il va de soi aussi que la nouvelle version embarque les dernières nouveautés de Creative, telles que le traitement audio avancé avec la SoundBlaster Acoustic Engin et le SmartComms Kit pour les communications en ligne (conférences, appels...), et tout ce que cela implique en matière de support des technologies audio du constructeur. Avec ceci, la carte embarquera désormais aussi un DAC offrant une plage dynamique de 120 dB, contre 106 auparavant.

En somme, l'Audigy FX V2 a le potentiel d'être plus polyvalente et complète que sa prédécesseur, à condition de débourser les 18 € pour sa carte fille DBPRO. Toutefois, certains apprécieront sûrement le fait que Creative a laissé la possibilité de prendre l'Audigy FX V2 seule, tandis que d'autres auraient probablement plutôt préféré une vraie mise à jour de la carte RX. À 54,99 €, la nouvelle carte est tout de même sensiblement plus chère que la précédente. Il ne fait pas trop de doute qu'elle devrait produire un meilleur son que l'Audigy FX, bien que les différences seront probablement assez subtiles, à moins d'être audiophile et/ou de disposer d'un matériel qui sera en mesure d'en tirer profit. Attention, la carte est uniquement compatible Windows 10 pour l'instant. Les deux nouvelles références sont disponibles dès maintenant chez le fabricant (mais à cet instant l'Audigy FX V2 est a priori déjà indisponible, ou ne l'a pas encore été).