L'Unreal Engine 5 est en cours de développement, avec le concours de tous les développeurs en herbe, et ce en vue d'un lancement en version finale au plus tôt 2022. Comme ce fut le cas pour l'Unreal Engine 4, le côté participatif a du bon, d'une part il permet à des milliers de développeurs d'œuvrer pour proposer des assets et autres contenus, et de l'autre c'est tout bénef pour EPIC qui n'a pas besoin d'allouer des ressources colossales pour s'en occuper. Avec l'UE5, nous connaissons au moins deux technologies qui devraient faire mouche dans la diversification des décors dans les futurs jeux.

Il y a Lumen, éclairage d'illumination globale sevré de ray tracing, et Nanite, méthode affichant des décors et éléments lardés de polygones, mais ne bouffant que peu de ressources en regard de ce qui est affiché. Si on sait que STALKER 2 sera animé par ce moteur, probablement le futur Gears aussi, on aimerait bien voir ce qu'ont produit les meilleurs développeurs avec l'outil mis en accès anticipé par EPIC il y a plusieurs mois de cela. Ce ne sont que des bribes, ce ne sont pas des jeux, mais en revanche, ça montre le potentiel du moteur, avec mention spéciale pour les décors à type ruines qui laissent envisager des jeux réellement nouvelle génération.