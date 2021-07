Le DLSS 2 du caméléon subit plus d'améliorations que n'en avait subi le DLSS 1. Globalement, l'upscaling appliqué, entrainé via un réseau de neurones, et donc appliqué et accéléré par les tensor cores des RTX en local, permet d'afficher une image censée être de bonne qualité à partir d'une image en basse définition, afin d'une part de gagner en performance, et d'autre part éliminer toute trace d'aliasing. On a pu voir il y a quelques jours, que le DLSS 2.2.6.0 trainait dans le dernier LEGO pour lequel nous avions fait un test incluant du RDNA 2 pour la partie ray tracing.

A priori, l'Unreal Engine 5, qui gèrera cette technologie comme le fait l'UE4, possèderait dans ses presets un nouveau mode qualitatif. Par défaut, le DLSS 2 propose Ultra Performance (mais ultra dégradation d'image comme le FSR dans ce mode), Performance, Equilibré et Qualité. Le nouveau venu serait l'Ultra Qualité, qui devrait donc offrir un upscaling de meilleure qualité puisque rendu à partir d'une image de définition plus haute que le mode Qualité. En partant de moins bas, le rendu ne peut qu'être mieux.

Les gains en conséquence devraient être moindres, mais tourner autour des 20/25% en plus, ceci n'est que spéculation, mais il y en aura quand même, et forcément intéressants pour gratter des images par seconde en plus. C'est Digital Foundry qui a trouvé trace du DLSS 2.2.9.0 dans l'UE5, avec une comparaison de qualité entre 2.1.66, 2.2.6.0 et 2.2.9.0. On voit bien que le gain sur les déplacements est important, avec quasiment pas de ghosting, ce qui impliquerait que le caméléon a peaufiné encore plus son upscaling temporel, le seul qui assure le steak en cas de mouvements depuis les débuts du DLSS. Affaire à suivre, pardi !

