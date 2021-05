Présenté depuis la GTC de 2020, Marbles est l'outil de démonstration phare de NVIDIA sur les travaux effectués par le fabricant avec ses cartes RTX en matière de rendu 3D. Et il n'y a pas à dire, le résultat est impressionnant et a évolué quelque peu depuis, et sert de vitrine pour de nombreuses technologies : ray tracing, DLSS, PhysX 5, Flow ou encore le Direct Illumination, tout ce qui condense les outils RTX et de Deep Learning à la sauce verte. Cependant voilà, à part des vidéos officielles présentées depuis la cuisine de Jensen, il n'y avait aucun moyen pour la majorité des utilisateurs de tester cette maquette, ne serait-ce que pour vendre l'intérêt des cartes de dernière génération.

Et bien le géant vert a corrigé le tir en proposant une démo jouable de cette vitrine, téléchargeable gratuitement. Enfin attention, celle-ci n'est pas vraiment en logiciel dédié, il faudrait acquérir le NVIDIA Omniverse - dont la démo est gratuite actuellement sur Windows et Linux - pour pouvoir frimer avec votre belle RTX. Vous comprendrez donc que Marbles restera donc une vitrine pour les professionnels, et non pas un jeu à la portée de tous, ce qui est bien dommage à notre gout. Car cela aurait permis de faire connaitre - et tester - au plus grand nombre de personne l'intégralité des technologies RTX actuelles, mais aussi celles du futur, qui semble réaliser un grand pas vers un visuel réaliste en temps réel. D'autant plus que certaines technologies - comme le Direct Illumination - commencent à s'ouvrir aussi pour les GPU rouges.