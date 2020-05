Si vous avez une RTX, vous vous demandez peut-être encore à quoi sert le Ray Tracing. En effet, si les jeux compatibles — annoncés tout comme déjà sortis — commencent à pulluler, il s’agit encore de titres à grands budgets, loin des éléments indés satisfaisant mieux les goûts de certains.

Pour ceux-là, il va encore falloir patienter, même si NVIDIA semble avoir encore des atouts dans sa manche. En témoigne cette vidéo officielle, concernant une future démo technique, à venir chez les verts : Marbles. Tournant en temps réel sur une Quadro RTX 8000 — l’équivalent professionnel de la Titan RTX — nous attendons de voir les performances sur des cartes moins huppées avant de nous prononcer totalement, mais le rendu photoréaliste ne laisse pas indifférent.

La vidéo ne manque en effet pas de détails : si le concept, simpliste, consiste à bouger un décor digne des plans de travail des plus grands artistes afin de guider une bille dans un chemin préconçu semé d’embûches, la démonstration n’est pas moins impressionnante. Entre le logo NVIDIA parfois incrusté dans le verre de la bille et les effets de lumières détaillés, le RTX montre ici toute sa puissance. Rajoutez à cela des clins d’œil tels le buste de Jensen en bois et les références à notre Pascal favori et au DGX sur les tubes de peinture, et cette application de démonstration s’avère un peu plus profonde qu’une simple « jolie scène ».

Enfin, signalons tout de même la gestion de l’arrière-plan, pas forcément du plus fluide et du plus agréable pour une espérance de jeu optimale, et une chute notable d’images par secondes lors du dézoom final, en dépit du montre utilisé pour le rendu : il faudra probablement une carte nouvelle génération pour faire tourner le bousin en 144 HZ ! Alors, enthousiasmés ?