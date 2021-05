Alors que Raphael, la famille de CPU (notez la différence avec les APU), est pressenti pour le second semestre 2022, voilà des détails parfaitement officieux qui circulent. Comme il l'avait déjà fait par le passé, Moore Law is Dead a publié un document ayant des airs de "solennelité", dans lequel il recentre tous les potins dévoilés par ses sources. Évidemment, il faut prendre du recul, ce sont des choses potentiellement réalisables et cohérentes, mais ça reste du bon gros bruit de couloir sans base officielle. Toutefois, ça reste intéressant, et parfois même amusant.

En parlant de Zen 4, donc l'architecture, l'IPC serait supérieure de 20% par rapport à Zen 3, et bien que des valeurs supérieures existent, la source ne pense pas que ce sera plus que ça. Le design serait un chiplet à 8 coeurs, comme sur Zen 3. Le ratio perf/watt serait meilleur de 50%, et l'AVX 512 serait de la partie.

En glissant sur la famille Raphael desktop AM5, il y aurait un 24 coeurs qui pourrait n'arriver que tardivement, et comme l'est le 5950X par rapport à la gamme, il ne faut pas attendre de ce 24 coeurs un prix adouci. D'autres sources proches de MLID affirment que le top sera un 16 coeurs, donc à voir. Les CPU seraient gravés en 5 nm, mais le die des entrées/sorties serait en 6 nm. Le dual canal DDR5 5200 serait la cible d'AMD, il serait possible d'avoir 3 SSD NVMe 4.0 et plus d'USB 3.2 que ce que propose le X570. Actuellement, et cela recoupe ExecutableFix, 28 lignes PCIe 4.0 seraient présentes contre 24 à Zen 3. Le X670 avec PCIe 4.0 semble être le choix, mais il n'est pas exclu qu'il y ait un truc à la Intel genre X690 avec PCIe 5.0. Les fréquences ne sont pas définies, elles dépendent des tests de validation internes, et de la qualité des wafers par exemple. Il se pourrait également que quelques modèles Raphael possèdent un GPU intégré, une grande première sur une famille non APU Ryzen. Enfin, la gestion de l'USB 4.0 serait native.

Comme vous le lisez, sans le gober, il y a des perspectives alléchantes, et elles sont d'autant plus crédibles qu'Intel semble avoir choisi le même chemin technologique, ce qui n'est pas sans titiller la fibre geek qui sommeille en nous. Certes, c'est la pénurie, mais ça n'en reste pas moins intéressant.