Codemasters et le ray tracing, ce n'est pas nouveau. Mais en revanche, le géant anglais sous pavillon EA, ça, en revanche, c'est inédit. Les développeurs avaient incorporé le rayee tracingueee dans DiRT 5, mais en stade bêta, et c'est toujours le cas. Depuis des années, c'est AMD le partenaire privilégié des Anglais, même si Nvidia a réussi à lui faire avaler la pilule DLSS sur F1 2019 d'abord avant de la vomir, puis sous F1 2020 ensuite avec des bugs d'affichage qui n'ont jamais été résolus. Cependant, les moteurs entre ces deux titres ne sont pas les mêmes.

F1 2021 arrivera le 16 juillet, avec des nouveautés concernant les modes de jeu (le Braking par exemple qui vous fera partir de la F2 vers la F1), mais techniquement, c'est l'arrivée du ray tracing pour tous qui interpelle. On peut aussi penser que le DLSS sera de la partie, et convenablement implémenté cette fois. Du coup, les configs sont sorties, et sont sans grande surprise.

bidules minimal recommande raie tracée CPU FX 4300 ou i3-2130 R5 2600X ou i5-9600K R5 2600X ou i5-9600K RAM 8 Go 16 Go 16 Go GPU R9 280 ou GTX 950 RX 590 ou GTX 1660 Ti RX 6800 ou RTX 3070 Stockage 80 Go Pas mieux Pas pire NONOS W10 1709 W10 1709 W10 2004

Ce n'est pas foufou, mais c'est aussi l'ADN de cette série. Les F1 n'ont jamais eu besoin d'une machine de folie pour débiter des images par seconde à la pelle. À côté de ça, ce n'est pas non plus visuellement la méga claque, le moteur stagnant de ce point de vue, nous verrons si la raie tracée apporte quelque chose, et comment elle le fera : ombres ? Réflexions ? Choucroute ?