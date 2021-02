Sapphire Rapids, en voilà un nom qui circule depuis un sacré bout de temps. Et pour cause, les processeurs se cachant derrière cette série ne sont autres que les successeurs des Xeon Ice Lake, qui ne sont même pas encore sortis. En effet, du fait des difficultés de gravure rencontrées par les bleus, les gammes grand public et professionnelles n’ont pas pu suivre leur cycle de développement habituel — d’autant plus avec le COVID — ce qui a permis de nombreuses fuites et spéculations quant aux possibles fonctionnalités des futurs produits.

Pour résumer le tout, ces CPU utiliseraient de la HBM intégrée, mais aussi de la DDR5 et serait compatible PCIe 5.0 ; comme par hasard, dans un contexte où les premiers switchs compatibles s’annoncent : fichtre coïncidence ! Cependant, ce ne sont pas les caractéristiques qui nous intéressent ici, mais des clichés, car un utilisateur du forum chinois bilibili a mis la main sur un exemplaire de présérie, l’occasion de peupler le net de photos, pour une fois de bonne qualité.

Certes, il ne s’agit pas de die shots — cela aurait été trop beau - mais d’un sympathique recto-verso de l’énorme pavé que représente cet exemplaire de présérie, numérotée QVV5. Au vu du nombre de contacts toujours plus imposant, Intel sevrait inaugurer avec ces CPU un nouveau socket, le LGA4677-X.

Pour ce qui est de la configuration logique, son possesseur vanterait 4 piles de HBM, de quoi fournir vraisemblablement 32 ou 64 Gio, possiblement pour un cache L4 entre les 8 canaux RAM et les cœurs du CPU. En parlant de cœurs, le bousin intégrerait pas moins de 4 dies dédiés, pour une fréquence assez basse de 1,30 GHz, un chiffre assez classique pour des exemplaires dont le but n’est pas de performer à fond les ballons, mais de permettre la détection d’éventuels bugs hardware. Rendez-vous en 2022 minimum pour des performances en situation réelle ! (Source : VideoCardz)