AMD vient de dévoiler ses premiers pilotes de l'année, les 21.1.1. Ils apportent le support optimal pour Hitman 3. Par rapport aux derniers pilotes de 2020 (les 2020.12.1), il y a gain jusqu'à 10% sur une RX 6800 XT en UHD et détails maximum. Ce n'est pas tout, Quake II RTX également est amélioré. Depuis que Vulkan RT est passé finalisé, toute carte rouge compatible avec ces extensions peut faire tourner les jeux avec ray tracing, qu'ils soient estampillés "RTX" ou pas. D'autres choses ont été ajoutées, comme la résolution de bugs dans le Radeon Software, ou avec les écrans Samsung des séries Odyssey G9 et Sceptre C.