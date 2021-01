TerraMaster nous propose un nouveau serveur NAS qui devrait convenir aux utilisateurs les plus exigeants. Si vous vous en souvenez bien, la société avait quelques produits abordables intéressants, comme son dernier F5-221 ou bien son F4-210, plus modeste, mais pouvant tout de même convenir à beaucoup de personnes. C'est donc un produit d'un tout autre calibre qui nous est présenté aujourd'hui, avec quand même la présence de connectiques modernes. Le F5-422 cible les PME ayant besoin d'une solution de stockage performante, un produit qui sur le papier semble correct, mais embarque tout de même une configuration un peu légère.

Commençons. Ce nouveau serveur est équipé de 5 baies en 3.5", également compatibles avec le 2.5". Il sera possible de positionner 5 périphériques, pour une capacité de stockage de 80 To au maximum si l'on utilise des HDD 16 To. Le processeur utilisé dans ce F5-422 n'est autre que le Intel Celeron J3455 que l'on trouve sur beaucoup de produits NAS, un quadcore moulinant à 1.5 GHz et pouvant accélérer à 2.30 GHz en boost. Pour épauler tout ce beau monde, vous aurez le droit à 4 Go de DDR4, extensibles à 8 Go en ajoutant une barrette supplémentaire. Pour les connectiques, c'est assez bien fourni, puisqu'en plus d'un port bien rapide en 10 GbE, vous trouverez deux ports 1 GbE supplémentaires, largement de quoi couvrir toutes les utilisations possibles d'une telle machine. Deux ports USB 3.1 sont aussi présents au cul de la bestiole. À titre indicatif, société annonce qu'il sera possible avec des HDD de 6 To t'atteindre un débit de 670 Mo/s en raid 5 - cela dépendra bien entendu en réel du type de périphérique utilisé. Le refroidissement se fera via deux moulins de 80 mm, pour des nuisances sonores de 19,8 dBA au maximum. L'alimentation quant à elle se fera via un bloc externe de 90W pour une consommation typique de 56,6W annoncée par TerraMaster.

Bien entendu, la machine tourne sous TOS 4.2 et intègre toute une suite de sécurité intéressante pour les entreprises - ou tout le monde d'ailleurs - avec une protection contre les attaques par déni de service, la prime en charge VPN, une gestion avancée des comptes, Rsync pour la sauvegarde automatique de vos données et enfin Hyperlock-WORM pour sécuriser au maximum vos fichiers. L'engin se retrouve livré avec une garantie de deux années assurées par la marque, pour un tarif conseillé de 599,99$. Face à la concurrence, on pourra le comparer à des références comme le ASUSTOR AS6604T, un peu plus compact et embarquant du 2.5 GbE. Sinon, il y a aussi le Qnap TS-932PX-4G, un produit 9 baies équipé d'un module SFP+ 10 Gbps, pour un tarif assez similaire à celui proposé par TerraMaster. Reste que ce F5-422 est bien équipé et est proposé avec un service support 24/24 professionnel, de quoi assurer en théorie lors d'une panne importante, rassurant non ?