La tendance à la multiplication des launchers ces dernières années pour nos bibliothèques de jeux vidéos est une plaie sans fin pour les joueurs, qui ramène sur la table des questions comme l'intérêt du piratage et des DRM, puisqu'il est parfois énervant de voir les difficultés rencontrées avec certains logiciels des éditeurs : téléchargements au ralenti, consommation de ressources via des bugs divers et variés, gestion des données parfois bancale, manque de compression des mises à jour... Bref, nous sommes loin de la perfection, et ce qu'importent les éditeurs, bien que certains semblent mieux s'en sortir que d'autres. Toutefois, il y a parfois des cas plus extrêmes, comme Epic, qui à vouloir se mettre au niveau des ténors, oublie que le développement peu prendre des années pour obtenir un service correct.

Cette fois-ci le problème est tout du moins conséquent, puisque plusieurs utilisateurs de l'EGS - Epic Game Store - utilisant des CPU Ryzen de chez AMD rencontrent un souci de chauffe inutile de leur processeur, et ce même au repos. La raison est simple : le launcher provoque des pics de charge importante sur un ou deux threads, et ce en continu, provocant une élévation de la consommation du CPU, donc sa température. Un souci plutôt gênant puisque cela peut affecter l'efficacité de votre machine en jeu, en réduisant les capacités de boost ou en occupant de la puissance sans raison.

Il semblerait même que le launcher se permet d'envoyer plus de données que prévu vers un serveur externe, pareil sans réelles raisons. Il ne reste donc plus qu'à déterminer s'il s'agit d'un bug dans le logiciel, ou si nous avons affaire à un problème plus grave, comme une télémétrie un poil abusive ou à une infection du launcher, affaire à suivre. (source : HotHardware)