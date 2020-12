Une des nouveauté nouveautéz de chez AMD fait beaucoup parler d'elle ces derniers jours, puisque le système SAM qui permet de booster les performances des GPU RDNA2 lorsqu'ils sont couplés avec le bon processeur peuvent gagner en performances de manière visible, toutefois la méthode ne serait pas bloquée que pour les CPU Zen3, mais à l'ensemble des puces supportant le protocole. C'est donc dans ce sens qu'Intel a commencé à mettre à jour son microcode pour activer la fonctionnalité, et certains fabricants de cartes mères ont déjà publié des versions beta permettant l'utilisation du Re-size BAR sur des cartes en Z490, il n'aura donc pas fallu attendre très longtemps pour voir des tests apparaitre sur la toile.

Les premiers résultats sont encourageants pour cette technologie, qui semble efficace même sur les plateformes bleues à première vue. Basés sur un Core i9-10900K ou un i7-10700K (selon le test) et d'une RX 6800 XT, les tests montrent des gains intéressants sur la plupart des moteurs 3D, sauf pour Shadow of the Tomb Raider, à voir selon le protocole l'influence des configurations de benchmark. Les gains les plus impressionnants sont sur Red Dead Redemption 2, où les chutes de FPS deviennent moins brutales en 1080p. L'idéal sera donc de voir un test plus propre et plus carré, à l'instar de ceux présentés sur le comptoir ou par d'autres confrères, afin de mieux se rendre compte s'il y a des différences ou non. Et surtout, il nous tarde de voir si NVIDIA arrivera à activer ce protocole et à booster tout autant ses GPU, et surtout afin de savoir si l'équilibre des forces s'en retrouverait impacté. (source : wccftech)

Et il semblerait que tout soit déjà bien cadré chez les bleus pour les versions officielles, à voir si ce planning est vrai.