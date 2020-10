Aujourd’hui, petite doublette de mise à jour pour les linuxiens amateurs de jeux vidéo. En effet, suivant la précédente rustine de DXVK, voilà que Proton — l’utilitaire permettant à Valve de faire tourner des jeux Windows sous le manchot — se pare d’une nouvelle version, numérotée 5.13-1. De son côté, le lanceur Lutris poursuit son petit bonhomme de chemin vers la 1.0, et passe en version 0.5.8 BETA.

Pour le premier cité, les correctifs sont présent à la pelle, avec des correctifs concernant des titres très variés, témoignant de l’étendu du travail à fournir : entre DEATH STRANDING, Red Dead Redemption 2, DiRT Rally 2 ou encore Age of Empires III et Age of Empires II: Definitive Edition., les développeurs doivent constamment développer leur souplesse en exécutant le grand écart (et encore, cette liste n’est pas exhaustive) ! Sans surprise, cette 5.13 utilise le DXVK nouvellement arrivé, a. k. a. 1.7.2., mais met aussi à jour Faudio (20.10), fait usage du dernier build de vkd3d-proton et de Wine mis à jour en 5.13. Notez également que l’intégration au sein de Steam progresse également, ce qui permet de corriger des bugs dans certains « jeux » tels Path of Exile ou RPG Maker MZ. Cela vous tente ? La mise à jour sera automatiquement effectuée par votre client Steam, à vos modems !

Pour Lutris, la liste se raccourcit quelque peu pour cause projet de launcher universel ! Désormais, il devient possible d’ajouter des jeux issus de services tierces directement depuis le menu principal, fonctionnalité qui remplace celle d’« Importation de jeux » provenant d’autres services. Désormais, un script pourra être autogénéré pour ces applications, permettant de se passer d’une page support sur le site lutris.net ; particulièrement pratique pour les jeux indés peu connus. Il est également possible de télécharger le contenu additionnel des produits GOG (son, manuel, papier peint,...), et intègre MangoHud , un équivalent sous Linux de FRAPS pour afficher le nombre d’images par seconde, la température ou encore la charge de votre système ; ainsi que de nombreux correctifs mineurs.

Pour ce qui est de la distribution, rendez-vous dans votre gestionnaire de paquets favoris, ou téléchargez directement le code source via le lien ci-dessous !