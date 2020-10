Les confrères de TFTCentral ont partagé leur mise à jour des projets de LG Display en matière de dalles LCD pour la fin de l'année, mais aussi pour l'année prochaine. Une information toujours intéressante à éplucher, puisque connaitre les directions suivies par le constructeur pour le développement de ses dalles permet évidemment d'anticiper un minimum les écrans qui arriveront au fil des prochains mois. Toutefois, il faut bien garder en tête que des retards peuvent toujours avoir lieu pour n'importe quelle raison, et il faut en général plusieurs mois entre le démarrage de la production d'une dalle et son utilisation dans un écran pour le commerce.

Tout d'abord, LG Display souhaiterait introduire plus de dalles avec un rétroéclairage Mini LED, supérieur aux rétroéclairages FALD existants et avec un zonage bien plus dense, permettant en principe d'améliorer grandement la qualité du HDR. Une seule dalle de la sorte est connue pour l'instant, elle est détaillée ci-dessous dans la première ligne, le démarrage de sa production a été retardé d'un trimestre. Il semblerait toutefois que ces dalles Mini LED seront initialement surtout destinées au monde professionnel plutôt qu'à celui des joueurs — ce qui a été le cas jusqu'ici chez les quelques fabricants d'écrans de PC s'étant essayé aux Mini LED, par exemple l'UP3221Q de Dell et le ProArt PA32UCX d'ASUS. La donne pourrait un eu évoluer prochainement avec les écrans gaming ROG PG32UQX et Predator X32, et peut-être même du Mini LED à vocation gaming pour PC chez Huawei, mais à des tarifs s'annonçant encore assez inaccessibles...

Sinon, en matière de dalle un peu hors de l'ordinaire, notons la référence LM315UQ1-SSA1 de 31,5" (seulement) avec sa définition "8K" ou 7680 x 4320, ainsi que la LM400RW1-SSA1 de diagonale 40" et affichant une définition 5K. À se demander si inverser les définitions n'eut pas été un peu plus pertinent...

Enfin, on remarquera aussi la prévalence chez LG Display de dalles « Oxide » (et accessoirement du HDR), une dénomination désignant un nouveau type de dalle vraiment sans bordures. Certes, les écrans avec un cadre de moins de 3 mm sont déjà nombreux sur le marché, mais il s'agit ici d'éliminer pour de bon la vilaine bordure noir intérieure de la dalle avant l'image, ce qui est une première pour le segment. Plusieurs de ces dalles « Oxide » sont déjà en production et d'autres sont planifiées, ce qui veut dire que les premiers écrans ne devraient pas tarder à apparaitre. À bientôt pour la même màj pour AUO ?