Microsoft vous explique le mode "Gaming" de Windows 10 dans le détail

Avec la mise à jour Creators de Windows 10 est arrivé le fameux mode "Jeu" (ou "Gaming" en anglais) préparé par Microsoft pour faire de son système d'exploitation la plateforme parfaite pour jouer. Ceux qui y sont passés ont donc pu voir apparaître un nouveau menu "Gaming" (affichant le même logo que la Xbox) dans les paramètres de leur machine. Pour ceux qui n'ont pas encore vu la chose, en voici une présentation par Larry Hryb pour le site du Major Nelson.

Avec le succès de Twitch et du streaming de jeu via d'autres plateformes (YouTube s'y étant mis), on peut dire que le jeu vidéo a été mis en avant et il est devenu possible pour les meilleurs joueurs de tenter de vivre de leur passion. Pour faire de Windows 10 une plateforme de choix pour ceux qui aiment montrer leurs exploits, la barre de jeu du système permet de streamer directement via Windows, sans logiciel tiers, tout en offrant même la possibilité de laisser les spectateurs réagir ou même agir en jeu. C'est grâce à cette même barre qu'il sera possible d'enregistrer des parties, pour ceux qui sont plus "différé" que "direct".

Outre ces gadgets, c'est l'amélioration des performances en jeu qui a fait le plus de bruit. Activer la chose est simple, il faut déjà le faire dans les paramètres et une fois en jeu presser les touches Windows et G du clavier en même temps, aller dans les paramètres et cocher le case "utiliser le mode jeu pour ce jeu", ce qui devrait prioriser les ressources système pour le jeu (chose que certains faisaient déjà via quelques bricolages du registre). Le gain n'est pas égal dans tous les titres, mais qui se plaindra de récupérer quelques images par seconde gratuitement ?

Loin d'être une révolution, c'est un pas dans le bon sens de la part de Microsoft. Le streaming et la diffusion aident à démocratiser les loisirs vidéoludiques et la barre de jeu facilite les choses pour ceux qui n'aiment pas bricoler plusieurs programmes (à noter que cette barre est disponible depuis la version Anniversary). Le côté "gain de performance" est aussi bon à prendre. Alors que l'on attend une révolution de la part des nouvelles API bas niveau, nous n'avons pour l'instant pas vu tout le potentiel de DirectX 12 et Vulkan, mais une optimisation côté Microsoft pourrait motiver les troupes. Pour ceux qui voudraient en apprendre plus, le Major Nelson a réalisé quelques animations pour présenter l'outil dans le détail.