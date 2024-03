Oubliez les 6,2 GHz, MSI permettra de pousser le Core i9-14900KS à 6,4 GHz en un clic

Si vous trouvez que les 6 GHz du Core i9-13900KS et du Core i9-14900K sont insuffisants pour vos besoins, vous pourrez acquérir un Core i9-14900KS capable de monter à 6,2 GHz sans overclocking manuel d’ici la fin de journée. Et si vous trouvez encore que 6,2 GHz ce n’est pas folichon, mais que vous ne souhaitez toujours par vous risquer à un OC manuel, vous pourrez miser sur les fabricants de cartes mères pour pousser le nouveau flagship d’Intel quelques MHz au-delà de ses limites ; à 6,4 GHz précisément.

L'overclocking clé en main à la sauce MSI © chi11eddog

Comme l’a découvert un leaker fiable, chi11eddog, MSI, qui a également une astuce pour rendre les Raptor Lake Refresh moins chauds, prépare une mise à jour du firmware avec de nouveaux profils d'overclocking pour le Core i9-14900KS. La marque taïwanaise va ajouter un profil à 6,4 GHz à sa fonctionnalité « P-Core Beyond 6 GHz+ ». L'intitulé est clair quant à l'effet : pousser les P-cores à 6,4 GHz. Enfin les ; plutôt un P-core.

New 6.4GHz overclocking profiles added to MSI's P-Core Beyond 6GHz+. For the new CPU????????????? pic.twitter.com/ggp0oMZVxB