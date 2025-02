Serait-ce la solution ultime pour refroidir une RTX 5090 ?

Après avoir illustré un article consacré à la GeForce RTX 5090 avec un climatiseur marqué du nom de cette carte, il aurait été malheureux de ne pas vous faire part de cette conception de watercooling DIY : une GeForce RTX 4090 et un Core i9-13900K refroidis par un climatiseur Xiaomi.

Un gros radiateur

Cette séquence provient de Bilibili (via Tom’s Hardware US). Elle est proposée par la chaîne ECS, pour Electrolytic sodium carbonate.

Le projet consistait à refroidir ladite carte graphique et ledit processeur via une boucle réutilisant un climatiseur. Signé Xiaomi mais rebadgé Intel / NVIDIA / AMD (en dépit de l’absence de composants AMD), il a des dimensions de 765 x 268 x 550 mm. Certes, il est donc un peu plus encombrant et moins pratique à installer à son domicile qu’un radiateur de 360 mm.

Après une session bricolage impliquant quelques soudures, le réservoir finit à l'intérieur du climatiseur. Comme le soulignent plusieurs commentaires de l’article de TH, ce n’est qu’une exploitation de la boucle du radiateur du climatiseur, sans réfrigérant ni changement de phase.

En intérieur, le GPU et le CPU fonctionne apparemment à une trentaine et une vingtaine de degrés respectivement. Une fois le gros climatiseur devenu radiateur placé à l'extérieur, la température GPU en idle chute à 2°C, avec un hotspot à 12°C. Ces valeurs grimpent à respectivement 20 et 36 degrés Celsius après un stress test.

La présentatrice dévoile certainement d’autres informations, mais c'est littéralement du chinois. Bon, le ton, et surtout la création en elle-même, paraissent assez humoristiques. Notre confrère a toutefois relevé que cette œuvre était présenté comme le « compagnon parfait » d’un combo Core i9-14900K / GeForce RTX 5090. Cette association doit faire l’objet d’une autre vidéo à l’avenir (soumise à l'obtention du waterblock idoine), mais il est peu probable que nous en reparlions...

Sinon, Igor Wallossek a trouvé une méthode pour baisser drastiquement le hotspot de la GeForce RTX 5080 via un système D bien moins encombrant.