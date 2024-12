Le NH-P1 tente de refroidir passivement le Ryzen 9 9950X

Dans une vidéo en partie consacrée au boîtier ProArt PA401 Wood Edition d’Asus, Tony Yu, le directeur général de la branche chinoise de l’entreprise, a abouché le pimpant Ryzen 9 9950X, flagship des Ryzen 9000X Granite Ridge, avec le discret Noctua NH-P1, un dissipateur passif lancé en 2021 (mais sur lequel les années n’ont pas vraiment prise, l’engin n’étant qu’un agglomérat de cuivre et d’aluminium). Au passage, ce sont là deux produits que nous avons testés en long et en large mais pas en travers ; alors n’hésitez pas à suivre les liens ci-dessus pour satisfaire votre curiosité à leur sujet.

95,2°C et 226 W

Refaisons rapidement quelques présentations. Le NH-P1 est un enchevêtrement de treize plaques d'aluminium sous lequel court un réseau de six caloducs de 6 mm de diamètre. L’ensemble mesure 158 mm de haut, 154 mm de large et 152 mm de profondeur, pour un poids de 1,18 kg. Comme à son habitude, Noctua ne donne pas de TDP précis, mais plutôt son NSPR (Noctua’s Standardised Performance Rating) ; il est ici de 42. Dans notre test de 2021, nous présentons ce NH-P1 comme un dissipateur capable de gérer un CPU avec un TDP de 120 W.

Cette valeur est inférieure au TDP de référence du Ryzen 9 9950X : il est de 170 W pour ce 16 cœurs / 32 threads.

Malgré tout, le dissipateur est parvenu à maintenir le processeur Zen 5 à une température n’excédant pas les 95,2°C, en dépit d’un accès de puissance à 225,8 W relevé lors de l’expérimentation (limitée à run Cinbenech R23 et à une session de Black Myth Wukong).

Le score de 42 451 points en MT écarte un étranglement thermique puisque la moyenne du Ryzen 9 est de 42 871 points dans ce benchmark. Quant au jeu de Game Science, il met de toute façon nettement moins le CPU à l’épreuve.

Ceci étant, la démonstration de Tony Yu est surtout fantaisiste ; sa valeur expérimentale est limitée. Le dissipateur du CPU est certes passif, mais pas le reste de la config : il y a d’imposants moulins en aspiration et en extraction dans le boîtier. Le GPU et l’alimentation sont également refroidis activement. Or, l’intérêt d’une configuration passive est qu’elle le soit à 100 % afin d’éviter toute nuisance sonore. Dommage que le ProArt PA401 Wood Edition ait été préféré à The Beast, l'énorme châssis ATX. En attendant, si tout ceci vous a donné envie d’acquérir un Noctua NH-P1, il se trouve à partir de 130 euros environ auprès des détaillants.