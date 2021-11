Quand Noctua se met au passif

Il aura fallu deux longues années pour que Noctua fasse éclore la version définitive de son ventirad passif, le NH-P1. Nous l'avions aperçu à l'état de prototype au Computex de 2019 et il est enfin là, posé sur notre banc de test. La marque a laissé mûrir son projet, si bien qu'il arrive avec quelques améliorations sur nos étales. Mais on ne sait pas trop de quoi il est capable, si ce n'est qu'il tiendrait en respect, 9900K et 10900K sans un bruit. On parle là de plus de 120W de TDP à gérer. Tout ça, nous allons le vérifier après vous avoir présenté l'engin.