Deux petites nouveautés qui viennent un peu nous prendre par surprise, étant données qu'elles n'étaient même pas sur sa dernière feuille de route. La première, c'est le NA-IS1 ! De quoi s'agit-il ? À vue d'œil, d'un simple bout de plastique, un cadre d'espacement (ou une sorte d'entretoise si vous préférez). Son rôle ? Venir se placer entre le ventilateur et le radiateur de votre watercooling et corriger les « turbulences d'air massives » pouvant se produire entre les ailettes du radiateur et les ventilateurs d'admissions dans le cas d'une configuration en pull ou push-pull, ou entre le ventilateur et la grille du boitier, des configurations qui, selon Noctua, sont « problématiques tant d'un point de vue acoustique qu'aérodynamiques » ! Soit.

Lors de ses essais contrôlés, le constructeur a constaté que l'ajout d'une distance supplémentaire de 5 mm seulement (précisément l'épaisseur du cadre) a permis une augmentation moyenne de 4,4 m³/h du débit d'air et une réduction moyenne de 2 dBA de la pression acoustique avec un ventilateur de 120 ou 140 mm ! Certes, les résultats varient apparemment énormément selon le modèle de ventilateur, la vitesse du ventilateur, la forme du radiateur ou des grilles de ventilations, et d'autres paramètres encore, mais Noctua estime l'impact du NA-IS1 comme étant « significatif dans la plupart des cas ». En ce qui concerne, on aime à pense que Noctua n'aurait probablement jamais commercialisé la chose s'il n'avait pas réussi à en obtenir des performances satisfaisantes. Cet accessoire mériterait donc d'être testé pour en avoir le cœur net ! En attendant, voici la page officielle du fabricant dédié aux résultats obtenus selon différentes configurations et conditions de test.

Le NA-IS1 est compatible avec tous les ventilateurs 120 et 140 mm de 25 mm d'épaisseur de la marque et est disponible d'emblée en version beige-marron et chromax.black (ouf). Chaque kit comprendra deux cadres d'espacements, 3 kits de 8 vis différentes et 8 fixations antivibrations NA-AV3. Le prix de 14,90 € pour l'ensemble pourra néanmoins faire un peu mal au cœur, c'est plus que ce que coutent parfois des ventilateurs chez certains concurrents. La solution s'adressera donc surtout à ceux qui veulent exploiter absolument tout le potentiel de performance de leur matériel et n'hésitent pas à claquer de la thune pour arriver à cette fin.

L'autre nouveauté (image ci-dessus) est un peu moins notable, mais tout de même la bienvenue et potentiellement très attendue par les proprios d'un moulin 140 mm de chez Noctua. Il s'agit du NA-AVG2, tout simplement la variante 140 mm du joint d'étanchéité antivibrations NA-AVG1 (livré notamment avec le NF-A12x25). Rappelons que celui-ci est destiné à être installé entre le radiateur/le boitier et le ventilateur et à réduire à la fois fuites d'air et vibrations. Le kit de trois NA-AVG2 vous coutera 9,90 €. Il existera en beige-marron et chromax.black.