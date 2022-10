Alors que les tests ne sont pas encore de sortie (mais très bientôt !), la consommation des nouvelles RTX 40 est probablement l'un des points qui ont été le plus discuté jusqu'à présent, et par extension celui du refroidissement aussi. Pourtant, alors que beaucoup des partenaires se sont clairement engagés dans l'excès (on pense à la RTX 4090 AORUS Master en particulier), la RTX 4090 FE a réussi à conserver pratiquement les mêmes dimensions que sa prédécesseuse, la RTX 3090. Ce qui ne veut toutefois pas dire que les choses n'ont pas un peu évolué sous le capot en ce qui concerne le refroidissement !

C'est entre autres ce que vous allez pouvoir découvrir aujourd'hui grâce à Steve de chez Gamer's Nexus ayant eu l'opportunité de rencontrer Malcom Gutenburg, un ingénieur thermicien de chez NVIDIA. Avec lui, le monsieur a également ramené une sélection de prototypes de différents designs de refroidissement de RTX 4090, des objets qui comme en fin de compte l'ingénieur lui-même n'ont pas vraiment pour habitude de sortir du laboratoire pour une séance de communication. C'est donc une excellente opportunité pour en apprendre un peu plus sur le processus d'élaboration et avoir quelques explications sur les choix effectués. On y découvre notamment que NVIDIA a expérimenté avec plusieurs moulins différents pour satisfaire ses critères en matière d'acoustique et de performance. Malcom nous y montre aussi la découpe de la chambre à vapeur de la RTX 4090 FE, tout en s'étalant au passage sur les aspects techniques et sur les expériences effectuées en labo, ce qui devrait assurément intéresser les plus nerds d'entre nous. Vous verrez d'ailleurs que le radiateur de la RTX 4090 est sensiblement plus épais que celui de la RTX 3090, mais ce n'est pas la seule chose qui a évolué. Dernièrement, c'est l'occasion d'avoir un nouvel aperçu de la grosse puce AD102 en haute définition et d'encore un peu plus près que la première fois.

Bref, NVIDIA a visiblement beaucoup investi dans ses nouvelles GeForce FE, un travail évidemment sans aucun doute indispensable compte tenu des caractéristiques d'Ada. En tout cas, on est quand même bien loin de l'époque des Founders Edition avec blower, les ambitions ne sont clairement plus les mêmes. Finalement, c'est à se demander ce qu'il va rester aux partenaires si NVIDIA continue ainsi à perfectionner ses FE au fil des générations. Une question qu'EVGA s'était peut-être également posée avant de laisser tomber l'aventure... Sinon, plus qu'à attendre les tests du 12 à venir (également jour de la disponibilité de la RTX 4090) pour voir ce que tout cela donne en pratique !