Le 18 octobre prochain, sortira A Plague Tale : Requiem, la suite du réussi et surprenant A Plague Tale : Innoncence paru en 2019. ASOBO, le studio gaulois derrière Flight Simulator, aura bossé d'arrache-pied du haut de ses 250 membres pour faire franchir au jeu un palier en tout cas visuel, tant que les tests ne sont pas parus. Et pour ça, le choix de recommander du matériel puissant pour du Full HD ne fera pas que des heureux, loin de là. Même s'il est toujours possible de virer les options au ratio visuel/performance péjoratif, eh bien ça pousse dur. Voici la config pour du 1080p30, détail bas :

1080p30, détails bas :

• i5-4690K ou FX-8300

• GTX 970 ou RX 590

• 16 Go RAM

C'est le bas du bas, ce n'est pas virulent, mais visuellement il y aura des coupes franches. Ce qui inquiète, c'est la suite, toujours du 1080p, mais à 60 ips et détail Ultra :

1080p60, détails Ultra

• i7-8700K ou Ryzen 5 3600

• RTX 3070 ou RX 6800 XT

• 16 Go RAM

On a franchement dépassé un cap, bonjour la puissance demandée pour du 1080p, fût-il à son maximum ! Inutile de dire que pour de l'UHD à 60 ips, nous ne savons pas ce qui sera réclamé, mais un gros Alder Lake 12900K, un gros Ryzen 5950X ou 7950X, mais pour la partie graphique, une RTX 3090 Ti ou 6950 XT devraient être insuffisants si on se fie à la RX 6800 XT de la config 1080p60, sans upscaling a priori. Une RTX 40 ou une RDNA 3, nul doute que ça passera mieux avec ce genre de GPU sans DLSS ou FSR si présent, seul problème, il n'y a pas encore de telles cartes en vente ni testées ! Voici pour rappel, la vidéo de gameplay délivrée en juin, qui montre un niveau de détail très avancé, comme la qualité des textures au sol, les rochers, sans compter les animations. Comment les consoles vont gérer ce jeu ? D'une manière plus dégradée forcément, mais tout est question de compromis. Vidéo interdite aux moins de 18 ans !