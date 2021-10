Après les avoir teasés le dernier jour de septembre, Noctua a finalement enfin officialisé les très anticipées déclinaisons chromax.black.swap des NF-A12x25 ! Une attente qui fut tout de même un peu longuette, considérant que l'original dans sa robe beige/marron était arrivé en 2018. Forcément, Noctua aurait bien voulu les sortir plus tôt, mais le constructeur avait eu besoin de plus de temps pour s'assurer que les performances du futur modèle noir soient parfaitement identiques à celles de l'original. Selon Noctua, l'opération changement de couleur fut même étonnamment délicate avec ce modèle en particulier. Ensuite, le dézingage de la chaine d'approvisionnement entre-temps par la pandémie n'avait évidemment rien arrangé non plus. Mais ça, c'était avant !

Depuis hier, vous pouvez ainsi mettre la main sur le flagship du ventilateur de Noctua dans sa nouvelle robe chromax.black.swap, sans aucun changement à signaler sur la fiche technique, pour la coquette somme de 32,90 € — ce qui correspond donc à 3 euros de plus que l'original. Attention, comme avec tous les ventilateurs chromax.black, il est important de se souvenir que le bundle n'est pas aussi généreux que celui d'un exemplaire standard, mais inclut essentiellement des joints antivibrations en noir, jaune, vert, bleu, blanc et rouge — précisément 4 de chaque. Dans le cas du NF-A12x25, vous aurez tout de même le droit aussi au fameux cadre antivibrations (en noir), pratique pour un usage du ventilateur sur radiateur. Le reste, comme les adaptateurs LNA et ULNA, devra être acheté séparément si vous en avez besoin. Franchement, à choisir, l'on préfèrerait probablement recevoir le bundle original et avoir le choix de prendre les joints antivibrations multicolores séparément, mais bon.

Nouveauté logique arrivant dans la foulée, le ventirad NH-U12A existe dès à présent aussi en version chromax.black, ses deux NF-A12x25 en beige/marron ayant laissé leur place à deux beaux nouveaux NF-A12x25 chromax.black ! Sur le plan technique, c'est toujours le même ventirad capable de rivaliser même avec certains modèles 140 mm, à la seule différence qu'il est d'ores et déjà livré avec le nécessaire pour le socket LGA1700 de la 12e génération Core. Cette nouvelle version vous coûtera 119,90 €. À titre indicatif, le prix conseillé du modèle original était de 99,90 €, mais celui-ci ne se trouve pas à moins de 109 € en ce moment. Enfin, avec lui sont aussi arrivés aussi trois nouveaux accessoires historie d'enfin pouvoir lui donner une apparence plus propre, avec les couvercles NA-HC7 chromax.black.swap, NH-HC8 chromax.black et NA-HC8 chromax.white, tous disponibles pour 19,90 €.