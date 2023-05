Pas de NF-A14x25 avant... Heu... Alors...

C’est une blague qui dure depuis maintenant plus de deux ans, les ventilateurs Noctua de nouvelle génération en 140 mm étaient initialement prévus pour Q4 2021. Plus tard, en octobre 2022, nous vous comptions de la plus belle des manières que ceux-ci étaient prévus pour Q3 2022. Le 5 janvier, ça se rapproche, la marque au hibou lâchait un communiqué sur son incapacité à tenir les délais (un peu comme nous sur certains projets, tiens paf, un peu d'autolynchage) et rassurer sa communauté sur leur volonté de sortir un produit d’exception.

Un prototype pas trop avancé du A14.3x25

Ce mois-ci, le noble volatile a mis à jour sa roadmap, pour le plus grand plaisir de ceux qui attendent un ventilateur de 140 mm alliant à la fois efficacité et silence. Et compte tenu des réactions à chaque publication de feuille de route, le moins que l'on puisse dire, c'est que ces modèles suscitent pas mal d'attente, la concurrence préférant globalement se concentrer sur le RGB plutôt que sur les performances qui font des NF-A12x25 des références depuis 2018. Et que dit-elle la jolie cacarte ? Et bah elle dit qu’on peut encore se brosser 6 à 9 mois. Q1 2024, c’est une jolie manière de nous exprimer qu’encore une fois, on va l’avoir dans le… Q1 de l’année prochaine.

Là où l’on pourrait se montrer compréhensif face à un tel élan de motivation pour fournir l’excellence ou rien, il faut avouer que cela fait beaucoup de rien, que ça soit pour la supériorité industrielle ou pour le bruit, même si ce dernier point était souhaité. Après plus de 2 ans de report et 3 mois de plus depuis le dernier communiqué, les clients vont peut-être se demander s’il subsiste quelque chose à attendre. Dans la même veine, les déclinaisons blanches du Chromax, aperçues en 2019, disparaissent purement et simplement du planning à court terme. Néanmoins, il y a d'autres choses à noter comme l'arrivée toute fraiche du NA-FH1, un hub PWM 8 canaux, ou encore la mention de ventirads compatibles TR5 pour la prochaine génération Threadripper 7000.