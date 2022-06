Le milieu du ventirad est en pleine stagnation. Après avoir augmenté leur taille, ajouté des caloducs toujours plus larges, mis jusqu'à 3 moulins dessus, on arrive au plafond des perfs. Il faut dire que les CPU actuels ne nécessitaient pas d'avoir une brute, mais ça c'était avant.

Avant Alde Lake et ses 241 W en charge, ou Raphael et son Zen 4 qui poutreront jusqu'à 230 W. Du coup, les ventirads efficaces redeviennent importants surtout si on accepte de glisser sur les prochaines générations. Noctua avait surpris agréablement avec son NH-U12A, Thermalright lui oppose un ventirad au même format, avec deux moulins, et qui semble lui aussi parfaitement usiné.

L'Ultra 120 EX Rev 4 arrive avec ses 132 mm de largeur x 157 mm de hauteur x 64 mm d'épaisseur, sans oublier ses 6 caloducs de 6 mm en U, répartissant la chaleur sur l'ensemble des 52 ailettes d'aluminium. La base cuivrée est recouverte de nickel, il n'y a pas de Direct Touch.

Les moulins sont des bousins dont le look ressemble aux Vardar d'EKWB, ce sont les TL-B12 EXTREME, qui pédalent à 2150 TPM à 10 % près au maximum, soufflent au mieux 69 CFM pour 28.1 dBA, ils sont PWM avec 4 pins forcément. L'engin existe aussi bien en tout noir avec quelques touches de rouge, ou blanc avec que des touches de blanc ! Les sockets LGA115x, 1200, 1700, 20xx et AM4 sont compatibles. Comptez 85 bouliches soit moins que son concurrent de chez Noctua, mais ça coûte cher quand même !