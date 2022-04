Pas facile de se renouveler dans le secteur du refroidissement. Ça fait belle lurette que les ventirads plafonnent, et même les meilleurs échouent à refroidir les CPU les plus chauds, on pense au 12900KS fraichement testé sans jeu de mots ! Sur le secteur du watercooling, on n'est pas encore au taquet. Alphacool a donc lancé ses nouveaux radiateurs NexXxos génération HPE. Ils se démarquent des anciens de la marque par une structure interne 100 % cuivre, des canaux de circulation du liquide de 2 mm au lieu de 1.8 mm, et un espacement de 8 mm entre deux canaux au lieu de 6 mm. Ce changement de structure permettrait selon la firme d'augmenter de 20 % l'efficacité des transferts de chaleur. En outre, il y aurait 20 % de liquide circulant en plus.

le petit HPE-30 140 mm

Avec ces caractéristiques, Alphacool lance deux gammes de radiateurs, les HPE-30 et HPE-45, le nombre indiquant l'épaisseur des radiateurs, mais pas leur longueur. Les embouts sont de type G1/4", et donc voici les modèles de rads répertoriés par longueur :

HPE-30 :

120, 140, 240, 280, 360, 420, 480, 560 mm



HPE-45 :

120, 140, 240, 280, 360, 420, 480 mm

Comme vous le voyez, ce sont des multiples de 120 et 140 mm, donc vous pouvez coller des moulins de 120 ou de 140 mm selon le modèle que vous choisissez. Si on passe au prix, ça devrait un peu piquer, innovation oblige. ça va de 69.98 € à 148.99 € par odre croissant de longueur sur la gamme HPE-30, de 79.99 à 132.99 € pour la gamme HPE-45. petit détail amusant, le HPE-45 480 est moins cher que le même en 420 ! Vous savez tout ou presque !