Alphacool ne semblait pas super satisfait de sa backplate pour LGA1700. Il a donc mis au point un autre modèle nommé Apex. Tout en aluminium, mesurant 86 mm de côté pour 5 mm d'épaisseur, elle est destinée aux AIO et waterblocks de la marque. Sont donnés comme compatibles les bousins suivants :

- Alphacool Eisbaer (Solo & AIO)

- Alphacool Eisbaer Aurora (Solo & AIO)

- Alphacool Eisbaer LT (Solo & AIO)

- Alphacool Eisbaer LT Aurora (Solo & AIO)

- Alphacool Eisblock XPX

- Alphacool Eisblock XPX 1U

- Alphacool Eisblock XPX Pro 1U

- Alphacool Eisblock XPX Aurora

- Alphacool Eisblock XPX Aurora Edge

- Alphacool Eisblock XPX Aurora Pro

- Alphacool Eisblock XPX Pro Aurora Light

La liste est longue parce qu'Alphacool suit de près le LGA1700. Pourquoi donc une backplate maintenant alors que la plateforme Intel Alder Lake est là depuis plusieurs mois ? Pour éviter que le socket et le PCB ne se plient au serrage des vis, ce qui nuit à la sécurité du matériel. De plus, l'aluminium utilisé assure une pression uniforme sur tout le heatspreader, donc des performances meilleures avec le même matos, car oui, elle rempalce entièrement celle fournie par Intel. Il faudra compter 14.99 € pour l'acquérir, ce n'est pas donné, mais il faut ce qu'il faut si on veut être tranquille.