On l'a vu, la RTX 3090 Ti est la carte de tous les superlatifs. Si elle est ce qui se fait de mieux en gaming, en UHD qui plus est, elle est aussi ce qui se fait de pire en consommation. Il a fallu aux partenaires du caméléon des trésors d'ingénierie pour mettre au point des cartes qui ne seront pas limitées par leur température par exemple. À ce jeu, la solution fut d'augmenter l'embonpoint jusqu'à 4 slots. Pour autant AORUS avec ses Xtreme était déjà à 4 slots, la RTX 3090 FE étant à trois vrais, ce n'est plus aussi choquant aujourd'hui qu'il y a 3 ans par exemple.

Et pourtant, il y en a une qui risque de faire super mal : la Galax HOF OC LAB Edition. Armée d'un watercooling type waterblock, la carte possède pas moins de 24 + 4 phases électriques quand la RTX 3090 Ti FE est à 18 + 3. Le PCB est blanc, comme le waterblock, mais ce que l'on retiendra le plus, c'est la présence de deux prises PCIe 5.0, donc deux prises capables de délivrer chacune 600 W de pur nectar d'électrons fraichement moulu dans les éoliennes que personne ne veut devant chez soi. Ce n'est pas banal, mais c'est le prix à payer pour avoir la plus grosse parmi les plus grosses, en attendant Lovelace qui devrait remuer la coucoussière des perfs 3D en renvoyant Ampere à ses chers électrons.