La semaine dernière, on apprenait que l'ASUS RTX 3080 allait aussi passer sous refroidisseur Noctua, avec 4 slots pure brique, et deux fantastiques moulins NF-A12x25 élevés au Sterrox. Vous pouvez retrouver le billet d'annonce dans nos colonnes. Il se trouve que l'engin a été testé deux fois hier, et que par rapport à une RTX 3080 classique ou TUF (puisque c'est une TUF avec un cooling de brute), on en attend quelque chose de beau et fort. Par l'entremise de GPU Boost 4, plus les températures sont fraiches, plus le turbo est élevé, avec un tel refroidisseur, on peut légitimement espérer une RTX 3080 parmi les meilleures du marché, si ce n'est la meilleure.

Chez TPU, quelle que soit la définition, la carte assure 2 à 3 images par seconde de mieux qu'une Founders Edition, ce n'est pas colossal, mais avec un TDP à 340 W au lieu de 320, il y avait des limites trop prévisibles. Par contre sur les températures au repos (GPU et VRAM) et en charge (idem), ainsi que sur les nuisances sonores, la carte fait presque mouche à chaque fois, battue par une référence différente à chaque fois, cela en fait donc la carte la plus harmonieuse du panel. Chez Guru3D, on a globalement le même type de résultat, avec un positionnement complet et régulier quel que soit l'item étudié. C'est donc une réussite, qui se pointe tardivement par rapport à sa petite soeur la RTX 3070, et qui est à quelques mois de Lovelace.