Beaucoup d'entre vous les attendaient probablement depuis le jour du lancement des célèbres NF-A12x25 de Noctua et il aurait certainement été beau qu'ils fussent arrivés le même jour. Hélas, le Sterrox utilisé pour les pales du ventilateur n'a apparemment pas été une matière particulièrement coopérative quand il s'agissait de lui donner la couleur noire emblématique de la gamme chromax.black du fabricant et c'est ainsi qu'ont tout de même pu s'écouler plus de 3 ans depuis le lancement du modèle en question. Mais, comment sait-on finalement qu'il s'agit bien de celui-ci et pas d'un autre ? Il est vrai que Noctua n'a mentionné aucun produit par son nom, mais sa vidéo de teasing titrée "The wait is almost over...." ne laisse franchement aucune place au doute, voyez plutôt :

C'est plutôt clair, non ? Avec ceci, il ne faut pas oublier que la roadmap à jour de Noctua est toujours à disposition publiquement sur son site. Justement, on y voit aussi un programme assez chargé pour le dernier trimestre de l'année, trimestre qui commence aujourd'hui et comme la feuille de route n'a pas bougé depuis juin, on peut en déduire qu'on tient enfin le bon bout pour tous les produits affichés dans la colonne correspondante, à savoir : la version noire du NF-A12x25, de nouveaux couvercles pour le NH-U12A, la version noire du NH-U12A (forcément), un convertisseur 24V à 12V et un hub pour 8 ventilateurs ! Bref, potentiellement juste à temps pour en avoir sous le sapin et dans sa tour avant la fin de l'année si la disponibilité est bonne ! Une petite question qui se poserait maintenant aussi : y aura-t-il une version chromax.black de la carte graphique d'ASUS élaborée avec Noctua ?

Bon, mais comme il y en a toujours quelques-uns pour râler, on entend d'ici les lamentations de ceux et celles qui attendent toujours avec impatience une version 140 mm équivalente au NF-A12x25 - et en noir par la même occasion tant qu'à faire, hein. Le fabricant lui-même avait admis qu'il avait dans ce cas du mal à obtenir des performances satisfaisantes pour ce diamètre par rapport à celui inférieur et c'est pourquoi la prochaine génération de ventilateurs 140 mm a été repoussée déjà plusieurs fois. Elle est en ce moment toujours au programme du premier trimestre de 2022. Serait-ce enfin la bonne ? Gageons qu'un nouveau teaser de Noctua nous en informera lorsque le moment sera vraiment proche...