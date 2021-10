Loihi est le nom donné à une série de puces orientées recherche développée par Intel Labs. Apparues pour la première fois en 2017, nous avons eu des nouvelles en 2020 par leur mise à disposition dans le cloud sur la plateforme Pohokoi Springs, un projet qui faisait par ailleurs partie de la stratégie de communication de l’Architecture Day 2020.

Avec la génération Loihi 2, Intel espère s’imposer comme un acteur majeur de la recherche en accélérateur avec, en grande vedette, l’utilisation de la gravure Intel 4, soit l’ancien 7 nm. Une occasion parfaite de tester sa mise au point, avec une puce basse consommation et une taille toute petite de 31 mm² (pour 2 milliards de transistors, tout de même). Sous le capot, l’accélérateur comprend 6 cœurs x86 Lakemont ultra-basse consommation et 128 blocs comprenant chacun 8192 neurones ainsi que 128 kio de stockage pour les poids du réseau. Salon la firme, les performances seraient en hausse d’un facteur 2 sur la mise à jour des états des neurones, un facteur 5 sur les opérations des synapses et une génération 10 fois plus rapide des pics - une caractéristique des Spiking Neural Nertwork s supportées.

Plutôt que de s’allier à un framework déjà existant comme TensorFlow, PyTorch encore Caffe, Intel préfère s’aventurer seul et dévoile Lava, un cadriciel orienté « applications neuro-inspirées », quoi que cela veuille signifier — probablement le fait que le modèle de réseau artificiel retenu par Loihi, celui des Spiking Neuron Networks, est très inspiré du cerveau humain. Reste que le bousin ne sera accessible que dans les nuages pour les membre de l’Intel Neuromorphic Research Community (INRC), ainsi que dans deux systèmes, Oheo Gulch, orienté recherche avec la présence d FPGA (Arria 10) et Kapoho Point, une carte plus étrange, empilable et au format 4" par 4". À voir si la solution prend dans la recherche, sa clientielle ouvertement désignée par les bleus. (Source : WikiChip)