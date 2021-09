Il y a quelques semaines, ASUS répondait par une phrase négative, mais évasive à la question posée par HWCooling. Il était demandé si ASUS et Noctua bossaient bien sur une RTX 3070, cette dernière ayant été repérée sur le site de l'EEC. Au lieu de répondre non, la firme disait qu'elle ne pouvait pas commenter, mais qu'elle espérait le faire bientôt. Ce bientôt semble arrivé, via le Facebook d'ASUS ROG Vietnam, qui a depuis supprimé la page du délit.

Effectivement, une RTX 3070 équipée d'un gros refroidisseur qui forcera l'occupation de 4 slots dans votre tour, et pourvue de moulins Noctua fut montrée. On suppose que ce sont des NF-A12x25 vu le peu d'écart entre les pales et le cadre, cette référence est la seule au catalogue de Mr Hibou à le proposer, grâce au Sterrox. De plus, deux inserts dans le cadre rappellent l'association des deux, avec les logos d'ASUS et de Noctua.

La carte semble donc immensément épaisse, faisant passer la RTX 3090 FE pour une carte low profile ! Ceux qui en ont eu une peuvent du coup apprécier le calibre de cette RTX 3070. Le prix ? Eh bien une fois converti de la monnaie vietnamienne, ça donne quand même 1137 dollars US, et là ça fait super cher la RTX 3070. Mais bon, il parait que c'est normal ce genre de tarif ! Nous attendrons une communication officielle, mais voilà le pot aux roses découvert, il y a un stagiaire qui va se faire découper au Vietnam !