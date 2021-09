Le ToughFan 12 est le nouveau flagship du ventilateur chez Thermaltake, que certains accusent de s'être beaucoup trop inspiré du NF-A12x25 de Noctua (et aussi un peu du design du très vieux Alpenfohn Wing Boost), mais qui lui-même ressemble beaucoup à un Gentle Typhoon 120. Bref, dans ce monde de brute tout le monde copie un peu tout le monde, avec plus ou moins de respect pour le travail des autres, quelle découverte !

Pour l'anecdote, ce n'est toutefois pas la première fois que Thermaltake a été accusé de copier le design d'une autre compagnie, ce fut déjà le cas en 2015, avec son Suppressor F51 qui jumelait alors un Define R5 de Fractal, ses Riing trop ressemblants aux Air Series 120 mm de Corsair, le contrôleur Commander FT qui reprenait des éléments du Sentry 3 de NZXT, et son waterblock CPU W2 virtuellement identique à l'Apogee XL de Swiftech. En somme, l'historique de Thermaltake n'est pas bien flatteur et peut encore laisser planer le doute quant à son innocence dans le cas présent, mais nous ne sommes pas là aujourd'hui pour causer du manque d'inspiration apparent des créateurs de l'entreprise.

Quoi qu'il en soit, le ToughFan 12 est un assez bon ventilateur en pratique, mais qui reste en retrait du NF-A12x25, détrôné seulement récemment par Phanteks et son T30 Ultimate. Enfin, le ToughFan 12 était jusqu'à présent disponible uniquement dans une couleur sombre presque noire, mais le fabricant a maintenant décidé d'y ajouter un peu de couleur dans l'esprit « Your MOD, Your Way » de la marque et sans taper dans de l'ARGB. Vous aurez donc prochainement l'option d'un ToughFan 12 Turquoise avec une hélice gris clair, ou un ToughFan 12 Racing Greens avec une hélice noir charbon ! Ces nouvelles références visent assurément avant tout le marché de niche des moddeurs souhaitant des produits mieux assortis à leurs créations, mais ce sont pour le coup des couleurs assez inhabituelles et qui pourront par conséquent également plaire à d'autres, potentiellement lassés des sempiternels ventilateurs noirs, blancs ou beiges/bordeaux.

Les caractéristiques techniques des nouvelles versions seront identiques à l'original, avec un moulin à haute pression statique pouvant fonctionner entre 500 et 2000 tr/min, pour 2,41 mmH2O et 58,35 CFM. La garantie sera de 2 ans, le prix a priori inchangé ou très peu, et ils seront disponibles dès ce mois-ci dans les magasins habituels.