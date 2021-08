Le baston des ventilateurs très haut de gamme s'intensifie encore avec l'entrée en jeu au sommet de Phanteks et son nouveau T30 Ultimate ! Le premier-né de la série étant de la catégorie des 120 mm, la cible à abattre est par défaut le célèbre NF-A12x25 de Noctua et comme ce dernier, la création de Phanteks aurait également fait l'objet d'une gestation assez longue sur plusieurs années. Il partage d'ailleurs aussi d'autres points communs avec le Noctua, tel que l'absence de RGB, la conception des pales — qui sont au nombre de 7 au lieu de 9, mais toujours avec seulement 0,5 mm d'écart entre la pointe et le cadre — et l'usage d'un polymère à cristaux liquides — mais pour l'ensemble du ventilateur chez Phanteks, au lieu des pales seulement chez Noctua.

Enfin, le T30-120 utilise un moteur à 3 phases avec lévitation magnétique et un roulement dual-vapo propriétaire de chez Sunon - apparemment censé être l'un des meilleurs disponibles sur le marché. En sus, 3 profils ont été préprogrammés dans le ventilateur pour limiter son fonctionnement PWM à 1200, 2000 et 3000 tr/min, pour un flux d'air maximal de 39,1, 67,0 et 101 CFM respectivement, ou encore une nuisance sonore de 11,1, 27,3 et 39,7 dBA dans le même ordre, et pression statique de 1,27 à 7,11 mm H2O ! Autrement dit, il possède une plage de fonctionnement est large, preuve que Phanteks a bien conçu le T30 Ultimate pour être véritablement polyvalent et servir aussi bien pour ventiler le boîtier que pousser de l'air avec force à travers un radiateur — soit exactement la manière dont Noctua avait imaginé son NF-A12x25.

Point de connecteur quick-connect à la Lian Li, mais Phanteks a tout de même doté sa dernière création avec un support pour du daisy-chaining. Très industriel dans son apparence, le T30 est également plus épais que la moyenne, puisqu'il affiche 30 mm là où la majorité se trouve à 25 mm, une variation qui n'est pas anodine, puisqu'elle permet aux pâles d'être plus larges de 25 % !

Il aura donc fallu tout ça (et l'on pourrait même dire que Phanteks triche un peu avec l'épaisseur de 30 mm) pour obtenir à un modèle de ventilateur 120 mm enfin capables de détrôner le NF-A12x25 de Noctua ! En effet, les premiers tests mettent en avant un T30-120 très bien construit, impressionnant en tout point de vue et dans toutes les configurations, et avec une gestion du PWM au poil ! Bien entendu, l'épaisseur supplémentaire pourra poser quelques problèmes de compatibilités selon la configuration et votre matériel. Enfin, ventilateur très haut de gamme oblige, le T30-120 n'est pas donné, mais ne signe pas pour autant un nouveau record de tarif. Seul, il coutera 29,90 €, et il faudra dépenser 84,90 € pour s'en offrir trois, et la garantie sera de 6 ans. Le roi est mort, longue vie au roi ?

Simultanément, Phanteks en a aussi profité pour introduire un nouvel AIO Glacier chevauché de deux T30-120 Ultimate. Il se nomme Glacier One 240T30 et promet les performances d'un radiateur 360 mm conventionnel grâce à son radiateur de 240 mm épais de 38 mm. Outre la nouvelle épaisseur, l'évolution phare de ce Glacier est bien évidemment l'ajout du T30 Ultimate, le reste ressemble assez à ce que le constructeur faisait déjà. L'AIO sera compatible avec tous les sockets mainstream et HEDT du marché, TR4 et sTRX4 inclut, et même le futur LGA 1700 chez Intel, mais il faudra pour cela contacter le service client de Phanteks afin d'obtenir le nécessaire le moment venu. Le Glacier One 240 T30 sera proposé pour 169,90 €, ce qui est effectivement le prix d'un 360 mm. Bon, vivement que l'on teste tout ça !