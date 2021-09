Le Neeed manifeste des stocks à peu près partout, et parfois en grande quantité dans les références ! Il est compliqué d'acheter des cartes graphiques à bon prix, mais il y en a, c'est une certitude. En tout cas, il est un revendeur de rigs au Bahrein et à Dubaï qui a fait une commande manifestement colossale auprès d'un de ses fournisseurs, et il en a reçu beaucoup, mais genre beaucoup, d'origine Sapphire, Powercolor et XFX. Quels types de GPU possède la société ? Des RX 580, mais aussi des RX 6700 XT, 6800 XT et 6900 XT. C'est son fonds de commerce, la cryptomonnaie, mais les photos publiées vont dans le sens du Neeed : il y en a même si les RX 6800 et 6800 XT sont plus délicates à dénicher.

Par contre, business oblige, ça montre bien qu'il n'y a pas de morale dans ce monde, si un grossiste doit vendre 100 cartes à l'un ou 15 à un autre revendeur, le choix est vite fait, et il a été fait en ce sens. Les joueurs n'en verront pas la couleur, mais on sait qu'à moins de toper une carte de référence rouge ou verte, les prix sont des prix d'ennemis ! Au final, ça a peu d'importance, si encore ces cartes destinées aux mineurs étaient rares et au MSRP, il y aurait des raisons de pester, mais vu le stock et les biftons, ça nous en touche une sans faire bouger l'autre ! Et comme on dit, celui qui n'est pas content tourne le cul au vent !

Crédit image @ VDCZ