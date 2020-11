En début de semaine, nous vous avions présenté une série de watercooling, celle-ci provenait de chez Superflower, parce que oui, la marque se lance dans le refroidissement PC. Après nous avoir habitués à ses alimentations et lancé un nombre important de références à ce jour, la société à première vue, a fait le choix de se diversifier. Un autre produit arrive, à priori un ventirad serait aussi dans les cartons, puisque la société a annoncé son Neon 122, qui reste assez classique, mais qui devrait pourtant convenir à la plupart des utilisations.

On retrouve un radiateur, équipé de quatre caloducs en cuivre de 6 mm d'épaisseur, radiateur qui a l'air d'être assez dense en ailettes. Le contact avec la base se fera en direct-touch, c'est-à-dire que les caloducs viendront directement faire contact avec l'IHS du processeur, ce qui améliore en théorie le transfert thermique. Un moulin 120 mm à roulement hydraulique viendra assurer la soufflerie pour expulser les calories, celui-ci pourra accélérer à 1800 tr/m pour un débit d'air de 38,5 CFM et des nuisances sonores de 23 dBA. Ce Neon 122 fait 156 mm de haut pour une masse de 700g, il devrait donc passer dans la plupart des boîtiers PC. Ce produit devrait convenir à beaucoup de références CPU, puisqu'il supporte 120W de TDP. Comme vous pouvez le constater, il n'y a rien qui sorte de l'ordinaire, mais ce ventirad arbore un look assumé avec pas mal de décoration. On trouve une plaque supérieure portant le logo de Superflower, cette plaque est équipée d'une bande RGB, qui viendra changer de couleur au gré de vos envies. Le ventilateur aussi se retrouve éclairé, ce qui fait pas mal de loupiottes pour illuminer vote PC.

Nous n'avons pas encore de tarif pour ce Neon 122, néanmoins pour qu'il ait un véritable intérêt, la marque devra proposer un positionnement agressif. En effet on trouve de multiples marques connues proposant des références éprouvées à des tarifs avantageux et ayant déjà la confiance du public dans le milieu du refroidissement. À titre d'exemple, on citera par exemple le Deepcool Gammax 400S ou bien le bequiet! Pure Rock 2. Nous espérons avoir plus d'informations dans les semaines à venir. Alors tenté par ce Superflower ?