Les watercooling AIO, ce n'est pas qui manque et le ventirad petit à petit, fini par perdre de sa superbe. Il faut dire qu'avoir une énorme masse de tôle n'a plus vraiment la côte par rapport au watercooling, bien pratique et souvent très décoratif pour beaucoup - les gouts, les couleurs. Par exemple, Arctic nous avait pondu en début de mois un Freezer II en 420 mm, de quoi refroidir les plus gros monstres du marché. Aussi, le GPU n'est pas délaissé, puisque ID-COOLING a lancé son ICE WOLF 240 VGA ARGB, de quoi garder sa RTX au froid et bénéficier au maximum du boost de fréquence possible. Eh bah Super Flower se lance aussi dans les watercooling ! Eh oui, pas d'alimentation pour le coup, mais des NEON 240 et 360, parfait avec la sortie des Ryzen 5000 ?

On retrouve donc des modèles assez similaires à ce que l'on peut trouver chez d'autres marques, avec radiateur 240 mm ou 360 mm. La pompe n'a pas l'air d'être dans le radiateur, comme cela peut être le cas sur d'autres références, ici on retrouve un traditionnel combo waterblock/pompe avec base en cuivre. Dommage, la marque ne donne pas d'informations quant à la performance de cette pompe, nous avons juste qu'elle est donnée pour une utilisation de 40000 heures. À noter que bien que le block soit assez haut, il se retrouve décoré d'une plaque arborant le logo Super Flower, elle-même éclairée au RGB. Deux à trois moulins à roulement hydraulique - en fonction du modèle - viendront souffler pour chasser les calories de votre radiateur, ceux-ci pourront accélérer jusqu'à 1800 tr/m pour un débit d'air de 46 CFM et des nuisances sonores de 29,75 dBA. À première vue, les finitions ont l'air bonnes, avec des tubes tressés et un rendu global qui devrait plaire à la masse.

Ces nouveaux produits sont difficiles à positionner, la pression statique annoncée n'a pas l'air folichonne et nous manquons d'informations techniques sur la pompe. Néanmoins, ce AIO a l'avantage d'être compatible avec l'ensemble des sockets un minimum modernes comprenant les LGA 2066, 2011/-3, 115X, 1366, 775 et AM4, AM3+, AM3, AM2+, AM2, FM2+, FM2, FM1. La version 360 mm aura la change de se doter d'une compatibilité TR4, un bon point. L'utilisateur voudra-t-il se lancer à l'achat d'un AIO Super Flower ? Avec la palanquée de références présentes sur le marché, le tarif sera déterminant sur l'intérêt que l'on pourra lui accorder. Oui c'est joli, c'est une marque reconnue, mais n'oublions pas qu'il est possible de trouver à bon prix les Artic Freezer II 240 et 360, mais aussi quelques références chez Enermax, avec ses LiqMax III.