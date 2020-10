Le constructeur Silverstone a annoncé une nouvelle gamme de watercooling tout-en-un destinée à nos ordinateurs de bureau. Pour rappel la marque avait mis en avant une nouvelle version de son boîtier Lucid, avec une amélioration de l'aération de la bête et un tarif un poil réduit. Nous avions également pu tester le RL08, un modèle assez bien équipé en Micro-ATX, avec configuration en reverse-ATX, mais qui malheureusement affichait un tarif trop élevé pour ses prestations. Aussi, nous avions eu le droit en aout à de la très grosse alimentation, avec une 1650W haut de gamme, de quoi alimenter les plus grosses configurations à base de RTX 3000. Bon, pour le coup, la marque nous propose du refroidissement, avec une gamme de AIO nommée IceGem disponible en plusieurs formats.

On retrouve donc trois modèles distincts, un en format 360 mm, un autre en 280 mm et enfin un dernier en 240 mm portant la nomenclature 240P. Ce dernier est en fait plus épais que les deux autres, ce qui devrait lui permettre en théorie d'avoir des performances similaires au 280 mm tout en gardant un format plus passe-partout. On retrouve les éléments classiques de la conception d'un watercooling AIO, avec un combo bloc + pompe tout-en-un, mais pour le coup avec un look particulier. Il est d'ailleurs possible que le constructeur OEM soit Apaltek, comme cela était le cas sur les SST-PF360. Le top est surmonté un ornement style flocon, avec un éclairage RGB positionné sous le logo Silverstone. C'est donc un look assumé et dans l'air du temps, mais ce sera au gout de chacun de juger de la beauté de l'engin.

En fonction du modèle sélectionné, on trouve un certain nombre de ventilateurs, les 120 mm pourront accélérer à 2200 tr/min avec un débit d'air de 93,4 CFM, une pression statique de 3,18 mm H2O, le tout pour des nuisances sonores maximales de 36,6 dBA - faudra pas le mettre à fond. Pour les modèles 140 mm, ceux présents sur le modèle 280 mm, ils pourront tourner à 1600 tr/min pour un débit d'air de 99,20 CFM, avec une pression statique similaire, mais des nuisances sonores plus contenues de 23,4 dBA. Au niveau du TDP supporté, la marque affirme que le modèle 240P peut dissiper 280W, le 280 du 320W et enfin le modèle 360 du 350W - à vérifier en pratique tout de même.

Ces nouveaux cooler de CPU à la flotte seront disponibles prochainement pour des tarifs de 139,99$ pour le modèle IceGem 240P tandis que les 280 mm et 360 mm seront positionnés à 159,99$ ainsi que 169,99$ respectivement. L'ensemble des sockets modernes sont supportés, avec la prise en charge du AM4, LGA115X, LGA1200 mais aussi du LGA2066 et du TR4. Les produits seront livrés avec une garantie de 3 ans assurée par le constructeur. Des concurrents, dans ces tranches de tarif, il y en a pléthore et donc on pourra confronter par exemple ces IceGem aux CoreLiquid de chez MSI ou bien aux derniers AIO de série H de chez Corsair.